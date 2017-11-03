議員批柯文哲 為連任「放水護蛋」

台北市議會今進行總質詢，針對大巨蛋案，市長辦公室主任蔡璧如（左）應市議員要求上台，回答她與遠雄董事長趙藤雄見面的次數與會談的內容。右為柯文哲。（季志翔攝）

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台北市長柯文哲今起接受市政總質詢，遭綠營議員輪番質詢大巨蛋議題。許淑華先是要求市長室主任蔡壁如說明與遠雄董事長趙藤雄見面細節，接著批評柯文哲為了連任就「放水護蛋」，棄守公安標準，但柯回應沒有放水，遠雄至今還未通過建照變更。

許淑華要求柯市府說清楚大巨蛋案，蔡壁如稱自己總共見趙藤雄3次，第一次是去年8月3日，陪同市長與趙見面，最後市長罵了趙一頓，所以沒有會議記錄；第二次在8月底，繼不愉快的見面後，趙藤雄仍有話想表達給市長，所以親自到市長室與她會面。

蔡壁如說，當時趙藤雄從自己10幾歲奮鬥史開始講起，最後希望她傳遞3件事給柯文哲，首先是希望能為國人蓋一個巨蛋，第二希望能做個榜樣給孩子，最後則是巨蛋已蓋一半，不希望作品交給別人接手；至於第三次見面，則是在10月11日雙方宣布暫不終約之後，希望了解遠雄為什麼還不送件入都審、環評審查。

許淑華接著質疑，為什麼外界對大巨蛋案諸多意見，蔡壁如卻在數次見面中，似乎全盤接受遠雄說法？蔡壁如強調，沒有接不接受的問題，她只是負責接電話、傳話，協助執行市府會議的決議。

許淑華也批評，去年9月北市府宣布暫不終約，還說遠雄有提出一份「同意書」，但綜觀內容其實都是遠雄要求市府的協助事項，未具體承諾配合改善公安，且截至今日，遠雄還沒將大巨蛋送環評審查，先前送都審的商業面積、容留人數也都未更改，柯文哲根本是放水護蛋、與遠雄暗渡陳倉。

對此，柯文哲澄清，當時最大爭議是遠雄不願意送都審、環評，所以願意送審就算是讓步，送審進來之後就是依法行事，北市府並沒有放水、妥協，且目前遠雄也都還未完成建照變更。

(中時)

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