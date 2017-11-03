行政院宣布 吳澤成接政委 許璋瑤掌證交所 陳金德代理宜蘭縣長

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張理國、工商

(16:10更新)行政院下午宣布，政務委員許璋瑤辭政務委員並辭所兼任之台灣省主席，改接任台灣證券交易所董事長，上任日期由金管會決定。宜蘭縣代理縣長吳澤成則辭代理縣長，並接任行政院政務委員兼台灣省政府主席。另由陳金德先生接任宜蘭縣代理縣長一職，兩人將於11月6日交接。

行政院發言人徐國勇指出，今年2月宜蘭縣長林聰賢獲前院長林全邀請北上出任農委會主委，行政院慮及106年全國運動會將在宜蘭舉辦，繁重的籌備工作需要延續，以協調各方，落實執行，確保全運會順利舉辦，因此指派時任副縣長吳澤成代理縣長一職。

徐國勇表示，10月21日全運會圓滿落幕，吳澤成階段性任務既已完成，值此新內閣刻正加速推動前瞻基礎建設，也亟需工程長才督導各部會重大建設，強化執行力，吳澤成具工程專業背景，歷練完整豐富，並曾擔任行政院政務委員兼工程會主委，有經驗及能力，正是此際賴院長所帶領的做實事內閣所要仰賴的閣員。

徐國勇強調，吳澤成接任政委協助加速前瞻基礎建設及各部會重大建設之推動，考量新派任的宜蘭縣代理縣長人選必須能夠立即接手縣政，並熟悉宜蘭人事，陳金德曾扎根地方多年，歷任國大代表、區域立委，亦擔任過高雄市環保局長、副市長，雖因815停電事件，承擔責任辭去中油董事長一職，但考量能立即接手縣政、熟悉地方人事、行政歷練完整等諸般因素，仍是當前代理宜蘭縣政的最好人選。

(中時)

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