2017年11月03日 16:04 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

星座專家薇薇安乳癌過世後，留下一筆為數不小的遺產，一年過去，薇薇安父母卻為了錢和密友對簿公堂。律師提醒，「預立遺囑」能避免和你共度多年的愛人或親人，在身後發生爭議。「立遺囑就是把事情講清楚，你不寫會困擾後面的人，結局就是吵架。」呂秋遠律師這麼說。

根據民法第1189條，遺囑的形式分為自書、公證、密封、代筆及口授等5種，都具有法律效力，也都有需要注意的地方。而且看似簡單，其實也有不少要留心的地方，免得因為一點疏忽，使得用心立下的遺囑無效。

預立遺囑以自書遺囑為大宗。(圖/林后駿)

５種預立遺囑的方式

律師范翔智整理出5種預立遺囑方式的步驟和要點：

1.自書：

步驟1／自書遺囑全文

步驟2／記明年、月、日

步驟3／親自簽名

2.公證：

步驟1／指定2位以上見證人

步驟2／遺囑人在公證人前口述遺囑意旨

步驟3／公證人筆記、宣讀、講解

步驟4／遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人一同簽名

3.密封：

步驟1／遺囑人於遺囑上簽名

步驟2／遺囑人將遺囑密封，並在密封處簽名，防止他人拆開

步驟3／指定二位以上見證人，向公證人提出，陳述自己的遺囑，如果不是本人所寫，要陳述繕寫人的姓名、住所

步驟4／公證人在遺囑封面記明遺囑提出的年、月、日及遺囑人的陳述

步驟5／公證人、遺囑人及見證人一同簽名

4.代筆：

步驟1／遺囑人指定三位以上見證人，其中一人必須是代筆人

步驟2／遺囑人口述遺囑意旨

步驟3／其中1位見證人筆記、宣讀、講解

步驟4／遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人的姓名

步驟5／全部見證人及遺囑人一同簽名，遺囑人如果不能簽名，則改按指印

5.口授：

A.筆記口授

步驟1／遺囑人指定2位以上見證人

步驟2／遺囑人向見證人口授遺囑意旨

步驟3／其中1位見證人將遺囑的意旨作成筆記

步驟4／由筆記人記明年、月、日，與其他見證人一同簽名

B.錄音口述

步驟1／遺囑人指定2位以上見證人

步驟2／遺囑人向見證人口授遺囑意旨、遺囑人姓名及年、月、日，並錄音

步驟3／全部見證人口述遺囑確實是真的，及見證人姓名，並錄音

步驟4／當場將錄音帶密封並記明年、月、日，由全部見證人在封縫處簽名

預立遺囑還要注意這些

不過，遺囑也不是人人都能立，未滿16歲或被法院認定沒有行為能力的人，不得立遺囑；遺囑也可以隨時全部或部分撤回，如果不只立一次遺囑，前後又相互牴觸，則以後立的遺囑為準。以下還有幾個要注意的地方：

1. 自書遺囑要簽名：自行撰寫的遺囑首重簽名，除了遺囑全文應簽名，若有任何塗改，也要再次簽名。

2. 自書遺囑要親筆書寫：儘管未來可能會允許使用電腦打字來立遺囑，不過現行的法律仍認為遺囑要親筆書寫。

3.直系血親不能當遺囑見證人：為避免跟遺囑發生利益衝突，配偶與直系血親不能做為遺囑見證人。民法第1198條指出，未成年人、遺產繼承人和繼承人的配偶與直系血親，也都不得為見證人。

4.不能違反民法特留分的規定：配偶、子女對於遺產都會依法擁有一定的持分，立遺囑時不能把遺產全部只留給眾子女當中的一人。

另外，由於遺囑常牽涉家族財產的處置，立遺囑人也可以再加上一道遺囑認證的手續，免去日後不必要的紛爭。自書遺囑請求認證的步驟如下：

步驟1／遺囑人要多準備2份遺囑，一份送往公證處或民間公證人的事務所，另一份則送往全國公證人公會聯合會保存。

步驟2／遺囑人本人攜帶國民身分證、印章及相關文件到場辦理：

1) 財產證明文件，如建物權狀、土地權狀等。

2) 財產價值證明文件，如房屋稅單、地價證明等。

3) 可看出有哪些法定繼承人之戶籍資料及繼承系統表。

步驟3／向公證處服務台購買認證請求書一份，填寫後交服務台收件分案，分由公證人辦理。或向民間公證人事務所請求認證。【全文來源《康健雜誌網站》人病逝才爆爭產，「預立遺囑」怎麼做？】

詳見《康健雜誌網站》。

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(中時電子報)