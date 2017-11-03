柯P坦言大巨蛋終約是選項 但難做到 需條件俱足

2017年11月03日 16:12 中時 張潼

臺北市長柯文哲今接受市政總質詢，大巨蛋議題成為焦點。柯坦言，終止契約的可能性的確存在，但這是困難的問題，也得法律條件俱足，加上訴訟時間漫長，否則要是可以拆，早就把它拆掉了。

民進黨議員李建昌今先詢問法務局長袁秀慧，要跟遠雄解約的條件是什麼？袁秀慧說，如果BOT契約自始無效可以解約，如果是可歸責於遠雄或是政策改變，甲方（北市府）可以終止契約；而終約需要遠雄有違失，例如重大延宕、品質有重大瑕疵。

李建昌追問，這是否代表雙方終約的確有可能？柯文哲、袁秀慧都斬釘截鐵回答「對」。只不過，袁秀慧也說，遠雄勢必不會同意終約，可能提出假處分、假扣押，市府相對必須提出反擔保，會導致大巨蛋用地閒置多年，依她判斷，官司至少要5至10年。

至於賠償金額部分，財政局長陳志銘說，要看法院如何判決；柯文哲也表示，告也沒保證不用錢，因此，針對「解約拆蛋」的說法，他直言這是很困難的問題，要是可以拆就把它拆掉了。

李建昌因此建議，既然官司即使柯文哲再做4年市長也不會結束，大巨蛋擺在市中心都可以拍異形、外星人電影，如果能拆、能解約，大家都贊成，但不可能下個月就開拆，市府應該把考量的原因寫個說帖，讓市民知道。

柯文哲最後說，大巨蛋案有處理時間的底線，而終約雖然一直是選項之一，市府也有所準備，但仍需法律條件俱足。他仍呼籲，遠雄有錢賺就好，不要那麼貪心，先確保大巨蛋安全講得過去，市府也不會在都審、環評刁難。

(中時)