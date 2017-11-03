良田遭河水氾濫 雲縣府：農民有權處理泥沙

2017年11月03日 16:15 中時 周麗蘭

石牛溪破堤氾濫淹沒稻田，堆積約80公分高泥沙。（周麗蘭攝）

六月間豪雨造成斗南石牛溪破堤氾濫農田，泥沙淤積將近一公尺，農民清運沖積砂土遭公務員尾隨跟拍，也有田被沖刷出大洞第五河川局允諾恢復卻無下文。農業處表示，依法清運外來沖積砂土，土地所有權人及政府都能自行清理。

石牛溪斗南段四十多公頃農田遭六月豪雨石牛溪暴漲氾濫淹沒，沖積砂土堆積五十公分到一公尺高，良田被淹沒已令農民心煩，申報清運砂土更頭痛，縣府、公所報准才能動工。

石牛溪部分農田因縣府與公所看法不同調，迄今無法清運沖積砂土，已耽擱二期稻作播種，擔心又趕不及明年一期稻作插秧，向縣議員蔡東富陳情。

蔡東富3日質詢指出，公務員固執於自我見解，阻撓農民復耕，心態可議，要求縣府政風處徹查，並且查明以102年度農田高度為標準，石牛溪沿岸遭淹沒的田可清運多少沖積砂土。

蔡東富說，不只想清運的無法清運，還有一個八十歲阿婆的田被沖刷出大洞，斗南鎮公所不讓阿婆找人幫忙填土，還允諾申請第五河川局回填，一拖三個月沒下文，最近竟告知阿婆不回填了，老人家急得熱鍋螞蟻。

古坑鄉籍議員賴明源指出，從古坑到斗南沿河邊的農田遇到災害的機率很高，災害如何緊急搶修，公所若無法決定，縣府要統籌處理，讓農民盡快恢復耕作。

賴明源說，比鄰河川是非常不幸的，石頭多原本就比較難種，從河川取砂，或從田挖土走，動則面臨被法辦，沒有一樣可以做。申請程序短則半年，長則一年， 叫百姓要如何生存？

縣府表示，農田或漁塭清運外來沖積砂土，農漁民（土地所有權人）及政府均得自行處置，但清運的區域若涉有妨礙公共安全及環境衛生，宜由縣市政府統籌辦理。

(中時)