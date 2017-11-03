氣溫驟降 桃園百貨、購物中心業添買氣

2017年11月03日 16:34 工商 龍益雲

全台百貨周年慶如火如荼，桃園市台茂購物中心落幕結算優於去年同期，但看好天氣轉涼再啟戰火，敲定「冬採裝」本月登場。

遠東百貨桃園店表示，近日東北季風影響，加上強風特報體感溫度民顯下降，許多民眾逢百貨周年慶檔期搶購冬裝及暖物，值周年慶至14日第一波登場，保暖服飾業績成長顯著，尤其女裝較去年增加19％，UNIQLO也大幅度成長58％，來自英國的品牌Superry成長70％最亮眼，另外除濕機、掃地機器人等電器用品，也成為消費者爭相搶購的目標。

台茂購物中心周年慶自9月28日至10月23日，原訂目標7.7億元，可比去年增加5.8％，最後僅成長4.7％，其中化妝品增加9％，戶外、運動服飾也有16％的成長，但是當時受到天氣尚未明顯轉涼的影響，占全館業績大宗的服飾僅微幅成長2％。

台茂指出，天氣漸漸轉涼，「冬採裝my T-Style」至21日全館購物滿額送，希望可以帶動新的一波服飾業績成長，特別針對3樓、4樓女裝「單筆滿千送百」，各滿3,000元送300元、滿5,000元送500元。

台茂也推出兩波專屬限量卡友禮，凡MORE利卡友或台茂聯名卡友當天消費滿999元即可兌換，首波至11日，第二波12日至21日。

(工商)