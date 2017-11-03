明道洛杉磯與《陰屍路》美國演員頒獎

明道。（恆星娛樂提供）

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明道頒獎給趙丹。（恆星娛樂提供）
明道（右起）、美國演員溫明娜、大陸演員吳越、麥可魯克。（恆星娛樂提供）

明道日前剛獲頒「亞洲國際電影節」的《亞洲傑出藝人》獎項，接著在「中美電影節」擔任頒獎人，與《星際異攻隊》、《陰屍路》演員麥可魯克（Michael Rooker）一同頒發《最具人氣演員獎》給高以翔及《最具潛力演員獎》給大陸演員趙丹。明道自嘲「沒有資歷可是無法頒發最具潛力演員獎」。

明道一現身「中美電影節」立刻吸引眾多目光，連現場連線記者都抵擋不了他的翩翩風度，以小戲迷的崇拜目光看著，還說「我是從小看明道的戲長大的。」明道聽了不生氣還笑說：「我這幾天其實聽到不少這樣的話！」也表示「很開心大家喜歡看我的戲，希望大家可以繼續支持我的電視劇或是電影」。

明道很開心這次受邀到洛杉磯出席「亞洲國際電影節」、「中美電影節」等電影盛事，覺得電影節有溫馨感覺，而且遇到超多朋友，感覺像開同學會般的有趣。

明道表示看過他演過的幾部電影，很欣賞麥可，「尤其在《星際異攻隊》中，靠吹口哨就可以自由操控身上的飛箭，超厲害。」明道也表示自己的公司年底將加盟好萊塢大電影，與國際團隊合作新片，且邀《少年Pi的奇幻漂流》及《賽德克巴萊》的製片參與大電影的監製。明道結束電影節行程即搭機返家陪媽媽，「只要看到媽媽開心笑容就很滿足了」。

(中時)

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