繼牙籤弩後 「指尖陀螺」成陸學童危險新寵

從歐美紅回大陸的指尖陀螺，被外界懷疑是「危險物品」。（圖/網路照片）

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中時電子報

據大陸澎湃新聞網報導，近年來隨著資訊傳播愈來愈快速，生長於網路世代的學童們，對於實體玩具的喜好，也轉而追求新奇且酷炫的個人化效益。繼上半年被列為具有攻擊力的牙籤弩退燒後，近期成為大陸學童新寵的「指尖陀螺」，也開始出現安全問題。這種利用軸承原理可以在手指上空轉的小玩具，在當地記者查訪店家後赫然發現，不少陀螺不僅未經安全檢測，陀螺尖端更經常磨成有如小刀般尖銳，店家更坦言，若不尖銳、孩童還不願意買。

這種仿效傳統陀螺、體積小且便於攜帶的指尖陀螺，從歐美國家傳入中國大陸，在淘寶等網路商城通路上蔚為風行，冠上「忍者手里劍」、「李元芳飛鏢」、「源氏飛鏢」、「三刃彎刀」等遊戲或動漫人物為主題，打造成具有鋒利銳角、形似飛鏢的形狀，一支指尖陀螺最多可以有八個尖角，並且以幾十元到幾百元人民幣不等的價格，吸引求新奇而無危機意識的孩童們目光。甚至還有將指尖陀螺直接做成了隱藏式刀具，遊走法律邊緣，經拆卸組裝之後能變成鋒利的刀具，令不少家長看了直搖頭。

還有業者遊走法律邊緣，將小刀裝入指尖陀螺內販賣。（圖/澎湃新聞）
做成像忍者飛鏢的指尖陀螺，被不少人懷疑其尖角恐造成孩童傷害。（圖/澎湃新聞）

正常版本的指尖陀螺。（圖/網路照片）

其實早在前年，大陸質檢總局就已經對指尖陀螺提出警示，指出陀螺在旋轉時容易發生碰撞，因而產生碎片，高速飛出的碎片很容易傷及孩童們的眼睛。今年8月則正式列為「潛在隱患」，如今在德國和部份歐盟地區（EU），指尖陀螺更被列入禁止銷售清單，亞馬遜等網購平臺相繼表示將下架尖銳型的陀螺產品。但無論官方如何禁止或監控，要防止孩童因指尖陀螺而受到不可挽回的傷害，最關鍵的一點還是他們的父母和家人要做好把關。

(中時電子報)

文章來源：流行玩具“指尖陀螺”被指有安全隱患，有的做成隱藏式刀具

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