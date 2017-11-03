保育類江豚魂斷金門海域 疑與陸船擱淺汙染有關

2017年11月03日 16:48 中時 李金生

江豚陳屍地點附近，可見油漬汙染。（李金生攝）

縣府農林科保育員陳光耀現場丈量，研判屬於成長中的幼豚。（李金生攝）

油汙隨海浪沖上岸，引起保育人士嚴重關切。（李金生攝）

死亡江豚已採樣送請〈中華鯨豚協會〉釐清屬於福建沿海哪一鯨豚族群？（李金生攝）

死亡江豚在採樣後，已就地掩埋處理。（李金生攝）

金門狗嶼灣海域今（3）日中午發現1隻死亡鯨豚，縣府農林科派員現場勘驗，確認是保育類的江豚（露脊鼠海豚），已採取檢體送請〈中華鯨豚協會〉釐清死亡原因、性別和追蹤可能的族群，並就地掩埋處理。

由於這隻死亡江豚的旁邊有明顯的油漬，且勘驗時也不時有黑汙油水自口部溢出，不排除與距離約4000公尺的陸籍砂石船「泉海88號」擱淺，殘油汙染海域導致喪命有關。

今天中午12時30分許，當地保育人士董森堡在狗嶼灣北側海域進行環境調查時，發現這隻江豚陳屍於海岸沙灘上，會同縣府農林科保育員陳光耀現場丈量，體長約80公分、體重約8公斤，研判尚屬於成長中的幼豚。

死亡江豚在採取檢體送請〈中華鯨豚協會〉釐清死亡原因、性別，並建立DNA檔案以追蹤屬於福建沿海哪一鯨豚族群後，隨即就地掩埋。

董森堡指出，江豚舊稱「露脊鼠海豚 」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，成豚體長約1.2至1.9公尺，體重約30到45公斤，大致分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，分別居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區，在台灣屬於保育類海洋動物，近年在金門沿岸海域也常有死亡個體發現紀錄。

金門岸巡總隊指出，台灣地區自1990年8月以後，所有鯨豚均改列為保育類動物，保育類動物名錄中已增列「鯨目」，包括所有鯨魚及海豚類生物。民眾若發現類似個案，應立即通報金門岸巡總隊、金門縣政府前往處理，協助維護海洋生態。

(中時)