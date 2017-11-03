保育類江豚魂斷金門海域 疑與陸船擱淺汙染有關

1隻保育類「江豚」陳屍金門狗嶼灣海灘，讓保育人士惋惜不已。（李金生攝）

友善列印
中時
江豚陳屍地點附近，可見油漬汙染。（李金生攝）
縣府農林科保育員陳光耀現場丈量，研判屬於成長中的幼豚。（李金生攝）
油汙隨海浪沖上岸，引起保育人士嚴重關切。（李金生攝）
死亡江豚已採樣送請〈中華鯨豚協會〉釐清屬於福建沿海哪一鯨豚族群？（李金生攝）
死亡江豚在採樣後，已就地掩埋處理。（李金生攝）

金門狗嶼灣海域今（3）日中午發現1隻死亡鯨豚，縣府農林科派員現場勘驗，確認是保育類的江豚（露脊鼠海豚），已採取檢體送請〈中華鯨豚協會〉釐清死亡原因、性別和追蹤可能的族群，並就地掩埋處理。

由於這隻死亡江豚的旁邊有明顯的油漬，且勘驗時也不時有黑汙油水自口部溢出，不排除與距離約4000公尺的陸籍砂石船「泉海88號」擱淺，殘油汙染海域導致喪命有關。

今天中午12時30分許，當地保育人士董森堡在狗嶼灣北側海域進行環境調查時，發現這隻江豚陳屍於海岸沙灘上，會同縣府農林科保育員陳光耀現場丈量，體長約80公分、體重約8公斤，研判尚屬於成長中的幼豚。

死亡江豚在採取檢體送請〈中華鯨豚協會〉釐清死亡原因、性別，並建立DNA檔案以追蹤屬於福建沿海哪一鯨豚族群後，隨即就地掩埋。

董森堡指出，江豚舊稱「露脊鼠海豚 」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，成豚體長約1.2至1.9公尺，體重約30到45公斤，大致分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，分別居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區，在台灣屬於保育類海洋動物，近年在金門沿岸海域也常有死亡個體發現紀錄。

金門岸巡總隊指出，台灣地區自1990年8月以後，所有鯨豚均改列為保育類動物，保育類動物名錄中已增列「鯨目」，包括所有鯨魚及海豚類生物。民眾若發現類似個案，應立即通報金門岸巡總隊、金門縣政府前往處理，協助維護海洋生態。

(中時)

世大運選手村轉社宅 內政部預計… 悼一例一休英年早逝 顏寬恒發輓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。