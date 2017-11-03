悼一例一休英年早逝 顏寬恒發輓聯被讚爆

2017年11月03日 16:36 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一例一休上路不滿一年，引發排山倒海的民怨，逼得政府不得不髮夾彎。國民黨立委顏寬恒酸說，要發電子輓聯送終。只見他臉書貼出斗大輓詞「敬悼一例一休 英年早逝」，反映人民的無奈與政府的無能，對此，網友讚顏「神來一筆…太優秀」！

顏寬恒還在臉書上細數，「一例一休」的一生經歷，以及修法後會變成什麼樣子。根據勞動部預告的勞基法修正草案，勞工每7天有1天「例假」休息，「例假」可以移動。如果兩周「一周放頭、一周放尾」，勞工最長可以「連續上班12天」。「每月加班上限」基本放寬為54小時，輪班間隔至少8小時，特休假得遞延一年。

顏寬恒批蔡政府，時間還不到一年立刻髮夾彎，綠委大人還真機靈，風往哪邊吹腰往就哪邊彎，說朝令夕改似乎太苛責民進黨了，畢竟他們就是會選舉不會治國的政黨，還能指望他們什麼。

民進黨幹事長吳秉叡曾說過，「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨、反對這個政策的人，可以不用支持民進黨、反對這個政策的人，可以不用支持民進黨」，顏寬恒不忘記消遣吳，因為這句話很重要，所以幫忙他說三次。

對顏寛恒有創意的在野反撲，網友大讚「痛快！」「神來一筆……太優秀」「民進黨一例一休 讓全民不眠不休 委員你看他們羞不羞」。

《一例一休的一生》經歷如下：

2016/10/5

民進黨立委陳瑩擔任召委的衛環委員會，「時間僅花1分鐘」即通過一例一休初審。

2016/10/27

衛環委員會確定議事錄，將一例一休草案送出委員會，民進黨幹事長吳秉叡怒嗆「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨」。

2016/12/6

民進黨利用人數優勢，把國民黨委員架離主席台，強行表決三讀通過，事後歡欣鼓舞雀躍不已的拍手叫好。

2017/1/1

一例一休正式上路。

2017/5/22

民進黨立委何欣純、邱議瑩等十位民進黨立委發現苗頭不對，提案修正一例一修相關條文。

2017/？/？

不知道民進黨還要搞什麼新花樣？！

(中時電子報)