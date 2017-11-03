李毓芬和男偶像電梯之吻吸睛

2017年11月03日 16:41 中時 洪秀瑛

黃仁德（左）、李毓芬電梯之吻。（東森提供）

黃仁德掉淚戲。（東森提供）

嚴爵和李毓芬對戲。（東森提供）

台視、東森《我和我的四個男人》本周播出第14集。李毓芬與黃仁德、嚴爵的感情發展，讓觀眾一直猜不透她究竟要如何選擇。劇中李毓芬分別與黃仁德和嚴爵見面，終於決定對兩人慎重「告白」。卻在觀眾以為終於要知道女主角心中所屬的時候，嚴爵竟出了車禍、黃仁德奶奶又淚求她接受孫子的感情，讓觀眾完全猜不透劇情會如何發展。

李毓芬這集中一次面對嚴爵和黃仁德，要對他們坦承心意。沒想到又有車禍情節、又有奶奶出面「喬親事」，讓劇情似乎又陷入膠著。李毓芬日前在官方粉絲團發布了一張與黃仁德躺在床上的唯美對視照，立刻引起觀眾與粉絲暴動。

黃仁德更在電梯中霸氣總裁上身，先是甜言蜜語「是不是想我？是不是希望我吻妳?」，再一把將李毓芬擁入懷中吻下去，讓「易盛派」觀眾直喊「拜託在一起」。李毓芬更害羞笑說雖然和黃仁德吻戲、床戲、公主抱都已經拍過了，但兩人是第一次拍這麼MAN的吻戲，所以拍完當下超害羞。

劇中初次挑戰演技的創作才子嚴爵，其角色的斯文形象和分手爆發演技，讓他的戲劇處女作獲得觀眾好評。嚴爵更為該劇演唱片尾曲《邊緣朋友》和插曲《我是水》、《Love Today》等歌，包下3首歌曲創作與演唱誠意十足。《Love Today》還邀請劇中同樣初次演戲的香奈兒合唱，兩人更在音樂MV大談師生戀，並邀請香奈兒的名演員爸爸檢場客串演出。香奈兒日前還出席由嚴爵聯名舉辦的派對活動，可見兩人的好交情。

台視每週六晚間10點、東森綜合台每週日晚間10點播《我和我的四個男人》。

(中時)