交通月票1500元太貴 柯P：應再降低

2017年11月03日 16:42 中時 陳燕珩

雙北日前達成共識，明年上半年要推30天定期票，可無限搭乘公車、捷運，轉乘YouBike可享前30分鐘免費，價格預期落在1500元到2000元之間。不過，市議員簡舒培指出，台北市民每月交通費超過1500元的非常少，受惠的多是新北市民；對此，市長柯文哲表示贊同，會朝1500元以下的方向討論。

簡舒培指出，以目前規劃的1500元月票來看，每月通勤22日，等同每日單趟交通費超過34元的人才受惠，不過據悠遊卡公司資料，台北市45萬持卡人中，每月使用交通費超過1500元僅4.1萬人，若推出該月票，台北市民不會買，受惠的多是新北市民，這樣有達到政策目的嗎？

柯文哲坦言「沒有」，他認為簡的分析很對，若月票金額超過1500元，就是在「圖利新北」，最好再降低，不過降得愈多，市府要負擔的補貼額愈高，必須跟新北討論還要降多少，要在兩個市府都能「凍得條」的範圍內。

北市府祕書長張哲揚說，雙北已談好分攤原則，但仍在精算金額，因不同票價會有不同補貼金額，牽涉到與新北市府怎麼分，目前還在談判。以目前1500元規劃來看，北市府一年要補貼5億元，若照學者建議訂在800元，「兩個市府都會倒。」

簡舒培要求，市府仍要盡量壓低價格，若推出1500元月票，擺明台北市民不會受惠，也不會達到預期的政策效果；柯文哲承諾，會朝1500元以下談判，明年上半年以前會上線，至於具體時程，由於要跟新北市協調，無法講得太明確。

(中時)