iPhone達人霸氣拆iX 驚呼三個字

2017年11月03日 16:46 中時電子報 尉遲佩玉

眾所矚目的蘋果最新手機iPhoneX 今天開賣，手機維修達人、知名部落客「阿倫」今天立刻在他的《Fixiphone-阿倫的愛瘋修》臉書粉絲團直播「拆手機」，大秀剛到手的iPhoneX內部模樣，拆開手機後，他強調感想就是3個字：「很精密」！

阿倫在直播中表示，iPhoneX的螢幕跟以往的iPhone 6、7、8都不一樣，是OLED螢幕，拿在手上就知道，比前一代輕很多，也因為很輕薄，他突然覺得蘋果面板破了，維修要17900元很合理，因為「越精密越貴」、「薄薄一片藏很多玄機」；而且因為iPhoneX沒有Home鍵，他認為螢幕應該更容易壞，「因為你要一直滑它」！

手機達人阿倫在臉書粉絲團直播拆iX，指出內部最大不同就是L型電池。(翻攝自《Fixiphone-阿倫的愛瘋修》粉絲團)

阿倫指出，iPhoneX內部最大的不同就是電池，因為主機板縮小，為了節省空間，有別於以往，這回是兩片電池連在一起，呈現L型。

另外，包括無線充電模組、開關鍵、靜音、音量大小，阿倫說只要有一個東西壞掉，維修費用都很貴，因為所有模組都是做在一起的，所以沒有辦法單換，一換就要六千，比iPhone7要貴上許多。

阿倫還說，iPhoneX內部最精密的地方，就是在這次所標榜的face ID以及感光鏡、前置鏡頭，因為也是做在一起的，千萬不要壞，不然修起來也是很貴。阿倫在直播中不停叮囑果粉，因為iPhoneX很多東西都是一體成形，拆卸不易、維修繁複，所以千萬別壞，因為維修起來會更貴！

不過也有網友回應，認為這是蘋果公司供應手機請他拆開，然後說很精密、很難維修，等維修時再賺一筆。

(中時電子報)