JHBL》不當高國豪第二 陳將双瞄準赴美打球

2017年11月03日 16:48 中時電子報 黃及人

上個學年度JHBL決賽期間的「大扭」，讓擁有「高國豪第二」封號的陳將双，與金華國中痛失闖進4強機會，「我想上個學年度是輸給自己，這次我不會鬆懈！其實我跟高國豪實力相差太多，唯一相同的大概是我也想去美國念書。」

陳將双在UA成為JHBL贊助夥伴記者會上表示，其實自己很想效法柯瑞的投籃，金華國中教練吳正杰也一直要他看柯瑞的比賽學習，努力改善自己投籃不穩問題，「所以我只能在練球前或練球後努力加練，起碼要比別人多練兩倍。」

但說起自己的球風跟哪個NBA球星比較像，陳將双坦承自己比較不像柯瑞，應跟七六人控衛班西蒙斯比較接近，只是擁有泰雅族血統的他，經常拿去跟高國豪比較，讓他感到很不好意思，畢竟他跟高國豪之間的實力相差太大。

「我跟高國豪實力差太多了，大概只有國小球風相像，到了國中之後，我跟他的球風就不同了，不過我也很想前往美國讀書與打球，」陳將双表示，「不少金華學長都告訴我，可以早點去美國適應比較好，但我的英文還待加強。」

太子國中長人吳承翰在新球季將扛下帶領學弟的重任。(UA提供)

至於肩負帶領太子國中衛冕重任的186公分長人吳承翰，先是感謝UA可以提供球衣與裝備，讓他們可以擁有真正的球員感，「現在我完全不想什麼衛冕，努力打進8強再說，然後一一突破所有難關。」

「去年球隊幾乎都靠6名學長在打，到了我們這屆，擁有較多比賽經驗的人僅剩3個，這無疑是種挑戰，」吳承翰說，「我會在場上努力告訴學弟該怎麼做，幫忙彌補經驗比較不足的問題。」

(中時電子報)