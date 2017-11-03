JHBL》不當高國豪第二 陳將双瞄準赴美打球

金華國中主將陳將双不想當高國豪第二，卻跟高國豪一樣想去美國唸書打球。(UA提供)

友善列印
中時電子報

上個學年度JHBL決賽期間的「大扭」，讓擁有「高國豪第二」封號的陳將双，與金華國中痛失闖進4強機會，「我想上個學年度是輸給自己，這次我不會鬆懈！其實我跟高國豪實力相差太多，唯一相同的大概是我也想去美國念書。」

籃球》UA成為JHBL官方贊助 詮釋柯瑞精神

陳將双在UA成為JHBL贊助夥伴記者會上表示，其實自己很想效法柯瑞的投籃，金華國中教練吳正杰也一直要他看柯瑞的比賽學習，努力改善自己投籃不穩問題，「所以我只能在練球前或練球後努力加練，起碼要比別人多練兩倍。」

但說起自己的球風跟哪個NBA球星比較像，陳將双坦承自己比較不像柯瑞，應跟七六人控衛班西蒙斯比較接近，只是擁有泰雅族血統的他，經常拿去跟高國豪比較，讓他感到很不好意思，畢竟他跟高國豪之間的實力相差太大。

「我跟高國豪實力差太多了，大概只有國小球風相像，到了國中之後，我跟他的球風就不同了，不過我也很想前往美國讀書與打球，」陳將双表示，「不少金華學長都告訴我，可以早點去美國適應比較好，但我的英文還待加強。」

太子國中長人吳承翰在新球季將扛下帶領學弟的重任。(UA提供)

至於肩負帶領太子國中衛冕重任的186公分長人吳承翰，先是感謝UA可以提供球衣與裝備，讓他們可以擁有真正的球員感，「現在我完全不想什麼衛冕，努力打進8強再說，然後一一突破所有難關。」

「去年球隊幾乎都靠6名學長在打，到了我們這屆，擁有較多比賽經驗的人僅剩3個，這無疑是種挑戰，」吳承翰說，「我會在場上努力告訴學弟該怎麼做，幫忙彌補經驗比較不足的問題。」

(中時電子報)

籃球》UA成為JHBL官方贊助 詮釋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。