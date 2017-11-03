秋林沈寂一年 再出輯唱出客語新調

2017年11月03日 17:10 時報周刊 蕭雅玲

大陸歌手秋林，2016年一舉入圍流行類金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語演唱人」獎，是首位大陸客籍入圍台灣客家金曲獎，雖然沒能奪獎，但對他來說能獲選為評審心中的十大專輯，並與頂尖國語歌手齊寧，已是最大獎勵，沈寂一年，秋林醞釀已久推出《大嶺腳下2》，更集結許多台灣音樂創作者，令歌迷引頸期盼。

秋林在台灣推出第一張專輯《大嶺腳下》大受好評，先前他在訪問時曾提及，台灣代理經紀人游勝強曾說過，大陸的客語歌曲其實跟台灣有很多神似之處，秋林的作品也是把廣東客家庄民間故事，用簡單的伴奏方式，呈現出最原始的感受。

相較於上一張專輯講述的是童年，《大嶺腳下2》講述的則是現在，秋林自踏出工作變對自己的夢想充滿憧景，卻在疑惑和堅持下不得不為自己的未來從新計劃打算。面對現實的無力感，秋林惟有在還沒失去航向的時靠著寫寫歌、唱唱家鄉和土地，一圓自己的音樂創作夢想。坦言當自己走遠了的時候，哼哼兒時的歌謠，再回頭看看曾經成長的土地，曾經的人和事，對他來說都顯得特別珍貴。

新專輯《大嶺腳下2》集結台灣與大陸的音樂工作者，秋林特別感謝江西贛州的賴廣昌老師，他表示，沒有他的客家歌曲微信群，就聽不到《妹當家》這首優美傳統的江西石城客家山歌；而專輯裡的《問仙》歌曲則集結了台灣音樂工人製作團隊、新生代客語歌手陳孟蕎參與其中協同完成此張專輯部分作品。

(時報周刊)