揭開神秘的尼羅河面紗 大英博物館藏今於故宮正式開箱

2017年11月03日 17:18 中時電子報 綜合報導

在今(3)日的開箱記者會中，國立故宮博物院林正儀院長表示「非常榮幸有機會能與大英博物館合作舉辦此特展，台灣更是2018年亞洲最終站。展覽將完整呈現超過200件經典古文物，透過最新電腦斷層掃描科技以非侵入性的方式透視西元前900年至180年的六位古埃及人。透過探索不同主題，深入了解古埃及人的宗教信仰及生活文化。同時，本次展出木乃伊數量為史上做多的一次。望是次展覽更能開闊國人眼界，認識來自千年的古埃及文化。」大英博物館代表人Evan York表示「非常感謝國立故宮博物院的支持與指導，展覽團隊花了近一個月的時間佈置展場，希望藉由這次的展覽，能讓來自西元前900年的古埃及文物能夠公諸一世」。

今日開箱第一件文物為來自西元前600-700年來自底比斯的已婚婦女「奈絲塔沃婕特」。奈絲塔沃婕特葬於三層裝飾精美的擬人形狀棺槨，棺木由外棺、中棺、內棺三層棺木組成。早期X光尚未進步，奈絲塔沃婕特在1960年代曾被誤認為男性木乃伊。直至近年，利用電腦斷層掃描技術發現此具木乃伊骨骼保持良好，從骨盆與其他部份的組織確認，木乃伊性別為女性，也因此解開該木乃伊性別之謎。

大英博物館代表人Evan York解說奈絲塔沃婕特內棺。(時藝多媒體提供)

大英博物館代表人Evan York解說奈絲塔沃婕特木乃伊。(時藝多媒體提供)

古埃及最重要喪葬器具之一的「卡諾卜罈」於今日記者會中亮相。古埃及防腐師在製作木乃伊時，會將器官由胸部與腹部中取出進行防腐處理，之後即置入卡諾卜罈。卡諾卜罈最早出現於第四王朝（約西元前2600年），每一個陶壇都由四位荷魯斯之子其中一位以法力守護。人頭代表艾姆謝特，狒狒頭代表哈碧，胡狼頭代表多姆泰夫，獵鷹頭代表凱布山納夫。陶罐上文字指出，這四位神祇各自負責守護經包裹加以保存的特定內臟，以便逝者於來世繼續使用。

卡諾卜罈。(時藝多媒體提供)

大英博物館代表人Evan York解說奈絲塔沃婕特&卡諾卜罈。(時藝多媒體提供)

「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展自106年11月14日至107年2月18日於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區展出。本展在尚未開展前即受到各界關注與期待，更感謝台新銀行、廣達文教基金會、台北六福萬怡酒店大力贊助，讓展覽更能順利進行。展前預售票280元(原價350元)現正熱賣中，歡迎喜愛古埃及文明的觀眾朋友千萬不要錯過。

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(中時電子報)