舞蹈家許芳宜：５個微練習讓我重拾平靜

舞蹈家許芳宜：５個微練習讓我重拾平靜(圖/林后駿)

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中時電子報
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身為舞蹈藝術家，身體是許芳宜最親密的夥伴。「身體是有記憶的，它一直在跟我們說話」、「要相信身體、相信自己，身體是不會說謊的。」談起身體與療癒，許芳宜有著行者般的感悟。她很享受現在的身體：「40歲就是少了青春的肉體。但我覺得身體變聰明了，懂得收和放，包括你的肌肉、你的情緒。」

作為舞者，她必須非常嚴謹地看顧好自己的身體，只是難免碰到無法控制的狀況。比如公演期間遇上了經期。剛開始她非常焦慮身體的不適會影響演出，一位男舞者卻告訴她：「接受它。這是女性特有的能量（Take It. It's Woman's Power.）。」這句話讓許芳宜心念一轉：「好吧！就讓我看看身體的能量會帶我去到哪裡？」

如果真的碰到能量很低，彷彿身體快要發霉了，她就會走到戶外曬太陽，讓太陽的能量注入身體，伸展、呼吸，排出不好的情緒。「這時候就別在意是否會曬黑了。太陽是非常有能量的，可以幫助我們快速療癒，」許芳宜笑說。

舞動30年，現在的她，追求的是很簡單的目標——「身體要快樂」。說到底，就是回歸自己，「你的故事就非得靠你的身體來說不可。」

每天一個微練習 生活習慣的小改變，就能重拾平靜

●早上醒來，先躺著活動身體

心浮氣躁時，是否有種身體輕飄飄、不踏實的感覺？躺在地上，簡單扭轉身體、動動手腳，這個姿勢脊椎獲得最大的支撐、身體最放鬆，身體能從大地獲得安定與安全感，提升生命能量。

●泡個香氛熱水澡

日本研究發現，以40℃的溫水，泡個10分鐘最能消除疲勞。因為血管擴張、體溫升高，有助身心放鬆。

你也可以滴些精油，薰衣草、天竺葵、洋甘菊、依蘭依蘭、檀香木、杜松等，都有撫慰、紓緩心靈、指引冥想的效果。

【全文未完，請見康健網站，許芳宜：曬曬太陽，補充身體正能量

文章來源：許芳宜：曬曬太陽，補充身體正能量

文章來源：真正的危險不是壓力，而是身體對壓力的反應

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詳見《康健雜誌網站》。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

幫助失智症的病人、家屬　是全世…

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