《兩岸星期人物》史上最美黃蓉！ 陸知名新秀女星李一桐

2017年11月04日 08:31 中時電子報 李靖棠

華文武俠小說泰斗金庸，其最知名的作品之一：《射鵰英雄傳》，曾多次被翻拍成電視劇和電影登上大螢幕，也因此捧紅了不少飾演男女主角郭靖與黃蓉的演員，像是1983年由香港電視拍攝、黃日華與翁美玲領銜主演的《射鵰英雄傳三部曲》，就曾創下99%驚人高收視率，被譽為歷年射鵰經典之作。而在諸多經典面前，出演今年新版《射鵰英雄傳》女主角的大陸新秀女星李一桐，不僅讓她一夕爆紅，更被媒體譽為「史上最美黃蓉」！

現年27歲的李一桐，山東濟南人，在親戚建議下投考深圳藝術學校，手上專業舞蹈訓練之路，畢業後赴北京參加藝考，最後考上北京舞蹈學院，專攻中國民族與民間舞蹈，在唸書期間，除了舞蹈專長外，她亦喜愛唱歌和書法，本打算畢業後與朋友開設茶館，但後在因緣際會下，選擇進入演藝圈闖蕩。參與多部電視劇角色試鏡無果後，2015年底在玄幻劇《半妖傾城》試鏡中，被製片人于正看中，挑選她飾演敢愛敢恨的女主角聶傾城，成為她的正式出道作品。

清秀亮麗的李一桐，被眾多武俠迷喜愛。（圖/射鵰英雄傳微博）

新生代女星李一桐，被視為最美的一代黃蓉。（圖/搜狐網）

在出道作品中頗具靈性的演出，以及亮眼的外型，讓這名初出茅廬的女演員倍受肯定和外界關注。隔年則被賦予重要任務，出演由上海東方衛視製作、新版《射鵰英雄傳》電視劇中女主角黃蓉，與另一位飾演郭靖的新人演員楊旭文同場尬戲。清新脫俗的李一桐，將原著中玲瓏剔透、聰慧機靈的黃蓉本色演出，獲得廣大武俠影迷讚賞，被稱為史上最美的黃蓉，電視劇播出後爆紅，藉此角色榮獲中國電視劇品質盛典的「年度新銳劇星獎」。

因黃蓉一角，出席中國電視劇品質盛典頒獎典禮的李一桐。（圖/網路照片）

在出道首部作品《半妖傾城》飾演女主角聶傾城的李一桐。（圖/網路圖片）

作為年輕演員的李一桐，在出道首兩部電視劇中，即可擔當女主角的大樑，並成功被外界看見她的努力和演技。當被問到當演員的心情時，李一桐表示，「最開始是很激動和興奮的，但熟悉了之後，隨之而來的就是壓力。」對於自己所飾演的黃蓉，她表示自己並沒有看前幾代版本的電視劇，因為不想受限於現有的詮釋方式，「黃蓉很打動我的地方，正是她對靖哥哥的感情，她真的是一個很好很好的姑娘。」

在新版《射鵰英雄傳》電視劇飾演郭靖的楊旭文（圖左），和飾演黃蓉的李一桐（圖右）。（圖/《射鵰英雄傳》微博）

粉絲幫她舉辦大型慶生會的李一桐. (圖/李一桐新浪微博)

新版《射鵰英雄傳》由「90後」新生代演員主演，其中最重要的兩對情侶主角「靖蓉」與「康慈」，由楊旭文、李一桐、陳星旭、孟子義四人主演，讓《射鵰》的經典對白和橋段，再次給更多觀眾耳目一新的感覺，也因此而捧紅了這四名新人演員。

(中時電子報)