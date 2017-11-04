男趁女友吃藥昏睡性侵3次 乾姐大叫：你幹嘛！嚇止

2017年11月04日 00:03 中時電子報 張國欽

新北市一名黃姓男子，去年趁同居女友服用藥物昏睡，潛入女友房間性侵得逞，過程中還「震醒」睡在一旁的乾姐姐，後被乾姐大聲喝斥：「你幹嘛！」停止。

事後乾姐將此是告訴黃的女友，女友當晚因此不吃安眠藥，假裝睡著，結果黃果然又潛入房間，欲對她再度性侵，女友因此氣得將黃趕出房間，同月某日女友獨自服藥睡著後，黃又用同樣方法對她性侵。

女友事後提出分手，要求黃搬離兩人的同居處，沒想到黃竟持偷打的備份鑰匙潛入，同年月19日凌晨1時許還在房屋外放火燒垃圾，上午10時又再次縱火，幸好附近鄰居及時發現，未釀成災害。

新北地院昨依趁機性交、放火燒燬現供人使用住宅等罪，判黃男7年9月徒刑，其中3個月能易科罰金。

黃男接受新北地院審理否認有趁女友服藥後對她性侵，辯稱都是你情我用；而她進入女友住處前，有先用LINE問過對方，她回傳一個「讚」自貼圖，她才會進屋幫忙打掃環境，否認犯行。

判決指出，去年11月間37歲黃男與女友在鶯歌同居時，女友的乾姐前往拜訪過夜，4日凌晨2時許，黃見女友服用抗憂鬱劑、安眠藥昏睡後，竟偷偷潛入女友和乾姐的房間，趁機性侵女友。乾姐睡到一半感覺床鋪震動驚醒，大聲喝斥黃「你在幹嘛！」

(中時電子報)