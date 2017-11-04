台灣民謠北美飄揚 北市交美巡首站表現出色

由首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）領軍，台北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra）2日晚首度在美國加州庫帕提諾佛林特表演藝術中心（Flint Center）首演，表現可圈可點。(北市交提供)

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由北市交首席指揮吉博‧瓦格領軍，台北市立交響樂團展開美西巡演。(北市交提供)

由首席指揮吉博‧瓦格（Gilbert Varga）領軍，台北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra）2日晚首度在美國加州庫帕提諾佛林特表演藝術中心（Flint Center）首演，表現可圈可點，音樂會帶去台灣作曲家趙菁文樂作《來自遠方的島嶼記憶》作為開場，樂曲穿插多首台灣民謠，忽隱忽現，彷彿遠方故鄉的意象向在場的觀眾招手，讓人如癡如醉。

緊接著台灣旅美小提琴家黃俊文演出德弗乍克《小提琴協奏曲》，音樂性和技性均具，深具魅力和親和力的台風，讓在場觀眾忍不住起立鼓掌，大聲喝采。下半場北市交帶來柴科夫斯基《第四號交響曲》，展現樂團精湛演奏能力。瓦格也與樂團一口氣連演三首包括《高山青》、《望春風》與《胡桃鉗》選曲等安可，氣氛熱烈。

具有46年歷史的佛林特表演藝術中心是北加州灣區最重要的藝文中心之一，不僅是矽谷地區科技公司向世界發表新品的場地，尤其以史蒂芬‧賈伯斯發表蘋果電腦和首支iphone最具代表性，亦是當地喜愛藝文表演人口的中心，時常有交響樂團、芭蕾、戲劇等演出。

北市交第二站將於聖地牙哥舉行，11月4日晚間在雅各布音樂中心柯普萊交響音樂廳演出。

(中時)

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