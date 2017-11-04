蔡英文抵關島 我國旗飄揚美接待規格再提高

2017年11月04日 08:32 工商 崔慈悌

美方為訪團開道(崔慈悌攝)

崔慈悌／關島報導

蔡英文總統3日抵達美國關島，美方給予高規格禮遇，不僅關島總督卡佛親赴機場接機，機場外側道路也掛上中華民國國旗迎接。過去我國總統過境美國，為求低調，都被要求不得與媒體住同個飯店，此次也破例，首度讓媒體與總統同住。

馬英九2010年出訪太平洋友邦時，也曾過境關島，巧合的是，當時馬英九在關島與美國總統歐巴馬擦身而過，此次太平洋之旅，蔡英文總統則是在阿根廷與美國總統川普擦身而過。

蔡英文在當地時間下午2點10分抵達關島，美國在台協會理事莫健再度上飛機迎接蔡英文，夏威夷總督卡佛則在蔡英文下機後，親自為蔡英文戴上花環，並派出警車沿途為蔡英文及訪問團開道 。

機場外側道路上，中華民國國旗、美國國旗與關島島旗並列，在空中飛揚，車隊隨後直抵關島總督府，由總督卡佛與關島議員、最高法法官們，以關島當地的民俗舞蹈為蔡英文接風。

關島議會議長克魯茲也送上議會當天才出爐的議會決議文給蔡英文，文中指出，歡迎台灣總統蔡英文到訪，蔡英文是台灣第一個選出的女總統，也是第一個具有客家和原住民血統的總統。隨後介紹蔡英文的簡歷，強調蔡一向支持社會的弱勢團體，因此參議會要對蔡總統表達最溫暖的歡迎，並認可她在人權、環境保護和永續發展等領域所做的耕耘。

蔡英文則在致詞前先對紐約恐攻表達哀悼，她強調，無論反恐，或朝鮮半島議題，「台灣都和美國人民堅定站在一起」。

由於川普即將展開亞洲行，並於3日抵達夏威夷，卡佛為了迎接蔡英文，特地留到最後一刻，在歡迎會後直接趕往機場飛往夏威夷，之 後由副總督提諾瑞歐全程陪同。蔡英文在會中也特地感謝卡佛，還開玩笑的說「你要去趕飛機，所以我長話短說」，引來全場大笑。

蔡英文表示，美好的山光水色讓關島成為適合造訪的地方，台灣旅客是關島第三大來源國，每年5萬人次，希望在台灣成為東亞第三個加入美國「全球入境計畫」的國家後，數字還會再成長。

過去台灣總統過境美國為保持低調，美方都會要求媒體不得與總統同住一家飯店，以致媒體對總統在美行程都要上演追逐大戰，此次美方首度破例，讓媒體與總統同住關島君悅飯店，並公開行程，顯示台美關係確實在增溫。

(工商)