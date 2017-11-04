11／04 三大報頭條要聞

2017年11月04日 07:39 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧「蔡吳會不會，賴吳會先會！」賴清德接閣揆後，連串拜會及政策推動，表現不俗，蔡總統是否把賴視為接班人尚無定論，但賴任閣揆，積蓄能量、接收政治人脈，政治感受面優於蔡，加上勢力龐大的新系支持，面對2020，賴清德不是蔡的最佳拍檔，就是蔡黨內最大勁敵。

‧新北市長朱立倫研議設立駐大陸辦事處，強調必須從人民角度考量。在當前兩岸交流第一軌陸委會對國台辦、第二軌海基海協兩會都中斷的情況下，以事務性為主的地方交流，進而設立常駐機構，或許可以在第三軌交流創造空間。

‧台北市長柯文哲日前批評「高雄舉債，我在還債」，又引發失言爭議，從悠遊卡進不了高雄輕軌風波後，北、高兩市關係更為緊張。對此，高雄市長陳菊3日回應，高雄若像台北一樣多資源，當然不需要舉債，這種說法好像恥笑別人，沒有展現應有高度。對此，柯文哲3日在北市議會神回，「我身高172公分，怎麼會沒高度？」

‧開高走低！蘋果旗艦新機iPhone X昨日在台開賣，原本預期一機難求，不過，全台首批到貨量上看10萬支，意外的好買，轉手價瞬間暴跌，由前一晚至少加價8000元，才保證當天拿貨，到昨晚加個1、2千元就有現貨，令不少果粉喜出望外：「看來不缺貨啊！」

◎旺報

‧中國網路安全服務公司奇虎360自紐交所退市，在歷經近3年的蜇伏後，終於成功借殼回歸A股。根據中金公司分析，此次360回歸A股，其市值估計將高達613億美元（3800億人民幣），相當於市值擴大近7倍，成為中國互聯網第一大股。是否掀起一波中概股回歸A股熱潮，備受關注。

‧蘋果2017年旗艦手機iPhone X在3日正式開售，全球多地零售店排隊人潮熱鬧，與之前iPhone 8開賣冷清的場面形成強烈反差，最近幾年銷售平淡的大陸，也呈現火爆局面，蘋果先前聲稱大陸iPhone X預購狀況已「打破紀錄」，顯示多年不見的購買力又回來了。

‧川普此次亞洲行的重點，除各方聚焦的北韓問題外，還有近來引發討論的「推動印度─太平洋區域的自由開放」。川普政府提出「印度─太平洋戰略」，意在重塑美國在亞洲的主導地位，當然具有與中國競爭的意涵。

‧十九大中共中央軍事委員會新領導班底建立後，中共中央軍委主席、軍委聯指總指揮習近平於3日上午，帶領新一屆軍委成員視察軍委聯合作戰指揮中心。專家指出，習近平此舉旨在強調實戰。

◎工商時報

台股昨（3）日再留第14根上影線，盤面多空交戰，權值股牛步、中小型股活潑，欣銓、中鴻、亞翔等16檔價值股，挾低本益比（PE）、低股價淨值比（PB）、法人卡位等優勢，下周蓄勢啟動補漲行情。

‧即將於下周一（6日）接掌證交所董事長的行政院政務委員許璋瑤，昨日於交接典禮中指出，證交所一年多來成績有目共睹，但全球資金流動快速，台灣資本市場面臨嚴峻挑戰與競爭，未來將讓籌資平台發揮更完善的功能，也期待上市公司持續投資台灣，並為員工加薪。

‧第一金控董座蔡慶年因慶富案遭撤職，牽動政院人事布局，政院高層原屬意由政委許璋瑤接任一金董座，不過昨（3）日轉向宣布許接任證交所董座，政委遺缺由宜蘭縣代理縣長吳澤成接任，前中油董座陳金德轉任宜蘭縣代理縣長，南台科技大學校長戴謙出任中油董座。

‧美國總統川普周四正式提名鮑爾（Jerome Powell），出任第16任聯準會（Fed）主席，法學背景出身的他，也是自1970年代末以來首位無經濟學位的Fed主席。但專家學者認為，已有5年Fed理事資歷的鮑爾並非白紙一張，他上台後料仰賴內部經濟學家意見，採集體共識決，延續葉倫的政策路線。

(中時電子報)