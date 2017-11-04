中國最後一位壓寨夫人 年近百歲容貌仍讓人驚艷

楊炳蓮是中國最後一位壓寨夫人。(擷取自網路)

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中時電子報
楊炳蓮雖已年近百歲，但從臉上依稀還是能看出當年的美艷，瓜子臉、白皙皮膚、一雙清澈透亮的眼睛。(擷取自網路)
有網友認為楊炳蓮與影星陳德容有幾分相似。(擷取自網路)

網路近期流傳著「中國最後一位壓寨夫人楊炳蓮仍健在，如今96歲，容貌驚艷驚人」的消息，但有記者查證後得知，老人家已去世3年！這位有著「最美壓寨夫人」之稱的楊炳蓮，曾是「湘西魔王」張平的妻子，雖已年近百歲，但從臉上依稀還是能看出當年的美艷，瓜子臉、白皙皮膚、一雙清澈透亮的眼睛。網友稱很像影星陳德容。

根據《華西都市報》報導，老人家已去世3年。當年才16歲的楊炳蓮主動嫁給張平，兩人生了六子一女。後來張平被擊斃，年僅28歲的楊炳蓮成了寡婦。楊炳蓮曾說過，自己和很多壓寨夫人被人搶上山的經歷不同，是心甘情願嫁的。

當時29歲的張平在當地可謂「名聲顯赫」，上門提親時，楊父就同意了這門親事，而自己也對張平很有好感。但嫁給張平後才知道，自己是張平的第三個老婆，第一位因服侍張平不周，遭張平拳打脚踢，生下一女後服毒自盡，另一個則是跑回了娘家。楊炳蓮擔心自己也會遭受悲劇，但沒想到張平對她是好的。

張平祖父張朝玉是有名的大財主，張平從小就尋事挑釁，是當地知名惡霸。曾花100多塊銀元買了一支漢陽槍，一年後，當上當地團防局副局長。而在他的要挾下，沒多久局長便跑了，張平自任團防局長。

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(中時電子報)

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