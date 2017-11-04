MLB》田中將大決定續留洋基：做這決定並不困難

田中將大宣布續留洋基三年，誓言要幫助球隊帶回冠軍。(美聯社)

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中時電子報

洋基球季後要煩惱的事情，如今是少了一條了！原被預期有可能跳脫合約的「神之子」田中將大，今(4日)宣布續留洋基，也代表他無意外直到2020年，都會身著洋基戰袍，田中直言，這4年他待在洋基，「這裡的一切讓我感覺很棒」，也讓他決定續留，這對較缺乏先發投手的洋基來說，無疑是好消息。

田中當初2014年與洋基簽下一紙7年1億5500萬美金大約，其中包括第4年的跳脫合約權，今年走到第4年的他，從季前動向就備受關注。然而他本季例行賽投得跌撞，先發30場繳13勝12敗、自責分率4.74成績，挨35發全壘打是生涯最慘，昔日王牌一度成為洋基的大麻煩，甚至曾被紐媒狠酸「不值得信任」。

不過田中到季後賽，可完全從「將大」變「大將」，出賽3場戰績2勝1敗，自責分率低到僅0.90，是洋基能挺進美聯冠軍賽的關鍵之一。田中表示，過去待在洋基的4年，這支球隊、球迷們以及所有的一切，讓他感覺相當棒，這也成為他想留下的理由之一，「做出這個決定並不困難。」

田中直言，能續留這支球隊，他感到相當興奮，並期望能替史坦布瑞納家族、洋基球團、以及眾多紐約的球迷們，帶回一座世界大賽冠軍。田中這一留將會是3年，他明年跟後年的年薪，都會是2200萬美金，到2020年則增加到2300萬，屆時他已經滿32歲。

洋基解決田中的問題後，接著就是沙巴西亞(C.C.Sabathia)。這名36歲投手今年繳近4年最佳14勝、自責分率3.69成績，先前曾表態希望能回洋基；不過在吉拉迪(Joe Girardi)不被留用後，他似乎認為洋基或許也不打算留住他。

(中時電子報)

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