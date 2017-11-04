MLB》鈴木一朗回馬林魚？年薪恐低於200萬美金

2017年11月04日 08:35 中時電子報 蔡銘仁

鈴木一朗今年10月甫滿44歲，打球打到50歲的夢恐怕未必能在馬林魚實現了！馬林魚今(4日)已宣布不會執行球隊選擇權、奉上200萬美金留人，讓他成為自由球員，美媒報導指出，鈴木一朗若仍想續留原隊，在馬林魚打算陣容重整之際，他有可能得再降身價。

一朗今年10月22日滿44歲，是僅次柯隆(Bartolo Colon)後，大聯盟至今最年長球員。他在去年美國時間8月7日，達成生涯3000安里程碑後，今年多以代打上場，累積27支代打安打，締造馬林魚隊史新紀錄，差1安追平前洛磯球員凡德沃斯(John Vander)1995年所創28安紀錄。

一朗至今累積3080安，若加上在日職的1278安，總計4358安是全世界擊出最多安打的球員，若單只看他在美國的紀錄，則是排大聯盟史上第22。一朗先前曾發宏願，期望能打到50歲，但如今馬林魚由吉特(Derek Jeter)團隊上任，想改組陣容換來戰力提升之際，年事已高的一朗很可能被犧牲。

為何會是一朗？不外乎可能是考量年齡跟戰力。44歲的一朗仍被定位為第4號外野手，今年只打196打數寫下生涯新低，繳打擊率2成55、上壘率3成18、長打率3成32成績，另有3轟跟20打點；現在馬林魚24歲新秀李伊(Braxton Lee)被認為會接替4號外野，也可能扛先發，因而壓縮一朗的空間。

大聯盟官網記者弗里薩洛(Joe Frisaro)認為，馬林魚現在雖不執行一朗的選擇權，但他仍有機會回歸，但身價可能得再降低，似乎暗示著一朗若想回馬林魚，薪水可能低於執行選擇權的200萬美金。一朗先前曾說，馬林魚無疑是他現在最佳去處，「沒理由不續留」，留下的可能性不低。

(中時電子報)