MLB》鈴木一朗回馬林魚？年薪恐低於200萬美金

馬林魚不執行鈴木一朗選擇權，讓這名44歲傳奇外野手成自由身。(美聯社)

友善列印
中時電子報

鈴木一朗今年10月甫滿44歲，打球打到50歲的夢恐怕未必能在馬林魚實現了！馬林魚今(4日)已宣布不會執行球隊選擇權、奉上200萬美金留人，讓他成為自由球員，美媒報導指出，鈴木一朗若仍想續留原隊，在馬林魚打算陣容重整之際，他有可能得再降身價。

一朗今年10月22日滿44歲，是僅次柯隆(Bartolo Colon)後，大聯盟至今最年長球員。他在去年美國時間8月7日，達成生涯3000安里程碑後，今年多以代打上場，累積27支代打安打，締造馬林魚隊史新紀錄，差1安追平前洛磯球員凡德沃斯(John Vander)1995年所創28安紀錄。

一朗至今累積3080安，若加上在日職的1278安，總計4358安是全世界擊出最多安打的球員，若單只看他在美國的紀錄，則是排大聯盟史上第22。一朗先前曾發宏願，期望能打到50歲，但如今馬林魚由吉特(Derek Jeter)團隊上任，想改組陣容換來戰力提升之際，年事已高的一朗很可能被犧牲。

為何會是一朗？不外乎可能是考量年齡跟戰力。44歲的一朗仍被定位為第4號外野手，今年只打196打數寫下生涯新低，繳打擊率2成55、上壘率3成18、長打率3成32成績，另有3轟跟20打點；現在馬林魚24歲新秀李伊(Braxton Lee)被認為會接替4號外野，也可能扛先發，因而壓縮一朗的空間。

大聯盟官網記者弗里薩洛(Joe Frisaro)認為，馬林魚現在雖不執行一朗的選擇權，但他仍有機會回歸，但身價可能得再降低，似乎暗示著一朗若想回馬林魚，薪水可能低於執行選擇權的200萬美金。一朗先前曾說，馬林魚無疑是他現在最佳去處，「沒理由不續留」，留下的可能性不低。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
NBA》林書豪好友求婚成功 老婆是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。