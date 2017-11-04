獵雷艦對台多重要？軍事專家說...

2017年11月04日 09:02 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

(10:01 補充現9艘獵雷艦背景)慶富公司承建獵雷艦爆發詐貸案，首艘國造獵雷艦恐延後交艦。到底獵雷艦對台灣有多重要？專家指出，台灣現有獵雷艦老舊，而新型水雷會沉在海底，須有強大聲納搜索或水下獵雷載具，才能維持海運線暢通，否則軍艦出去作戰就回不了港。

軍情與航空網站主編施孝瑋昨接受《中央社》訪問，他指出，現代水雷威力強大，只要一枚就能讓基隆級驅逐艦等大型水面艦重損或沉沒；台灣對海洋依存極大，掃雷或獵雷，對海運線暢通，可說是至關重要。

該報導指出，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲說，傳統掃雷艦處理多半是海上水雷，新型水雷會沉在海底，感應到船隻會爆炸，故需要水下載具和強大聲納搜索，偵測海底水雷，保持航道安全暢通。

慶富詐貸案恐拖累國造獵雷艦進度。圖為高雄旗津慶富造船廠員工前天關起廠區大門。(中央社)

慶富案正延燒，反對撤案的官員先前指出，若撤案，海軍整個建軍方向都要調整，因未來仍要造大型軍艦，出海後每周都要返港加油，沒有獵雷艦，無法清除港口水雷，軍艦出去作戰就回不了港。

海軍現有9艘獵雷艦，3艘是「永陽級」傳統掃雷艦，服役超過60年；4艘是向德國買的「永豐級」獵雷艦，艦齡約20年；2艘和美國採購的「永靖級」獵雷艦，服役20到30年。

海軍原規劃新造6艘獵雷艦，汰除老舊的永陽級艦。爆發慶富案後，若選擇「國內重新招標」，首艘國造獵雷艦將延至2023年交艦。若「撤案」，將改提升永豐級4艘和永靖級2艘的性能，維持掃雷和布雷能量。

(中時電子報)