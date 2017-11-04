返日3年一軍僅投1場 松坂大輔告別軟銀

2017年11月04日 09:16 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔2014年加盟軟銀重返日職，但因傷所苦，3年來僅在一軍投過一場，雖然今年例行賽結束前，軟銀曾表達有打算跟他續約，不過至今沒有表態，日媒今(4日)報導，松坂已經清空置物櫃離開球隊，但還想再投的他，下一步可能會到其他球隊尋求復出機會。

松坂2014年以3年12億日圓大約加入軟銀，但右肩問題一直困擾著他，直到去年10月2日軟銀對戰樂天依役，才首度回到一軍戰場。不過他該役投得悽慘，1局慘失5分，浮腫的身材更是遭外界狠批；他力圖振作，季後自願到波多黎各冬季聯盟磨練，今年熱身賽對廣島時，曾飆7局無安打。

松坂今年雖開季未在正式名單，但軟銀在4月25日對歐力士時，曾預訂讓他先發；無奈的是，他右肩問題再度爆發，不但錯失回到一軍的機會，最後甚至又進入跟傷勢對抗的難熬時期。他9月26日在福岡訓練時，曾表示「還想再一次在球場完成些事」，並在10月重新展開練投。

松坂10月練投時，右肩狀況好上許多，他當時表示，經過3到4次牛棚練投後，感覺自己還可以再投。《Sponichi Annex》報導，軟銀至今未有留人的動作，松坂已收拾東西離開球隊，今年屬跟他同期「松坂世代」的球員們，已經一一告別日職戰場，但松坂還想試圖東山再起。

(中時電子報)