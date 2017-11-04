PTT為何不上雲端還在換硬碟？內行人揭原因

2017年11月04日 09:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

PTT是全台最大的社群網站，從日前無預警大當機後，重度使用的鄉民哀嚎崩潰，引來媒體高度關注。有網友質疑，都已經什麼年代了，PTT為何不上雲端，還在換硬碟換機器？一位內行工程師揭露，原因是不能圖利廠商。

根據《數位時代》報導，前Google軟體工程師程世嘉曾為文分析，如果PTT要放雲端，那該選擇哪一家呢？選任何一家都可能被質疑是圖利廠商，也因此PTT只能停留在更換硬碟、機器的狀態。他說， PTT就是台灣政府的縮影，它面臨跟政府組織同樣的結構性問題。

講到是否圖利廠商，政府採購法的標案設計，補助案分配，就是努力想避開圖利廠商的標籤。程世嘉指出，政府標案永遠都是最低標、最沒錢賺標。補助案也是一樣，一筆10億元的預算，是用1000家公司分個100萬元，這種思維去分配才行，但「這樣子產業會發展得起來才有鬼！」

PTT昨日已恢復作業，但下次再碰到同樣狀況，是否仍要抽插硬碟、換機器呢？網友其實也有不同看法。有網友在PTT八卦版問卦，「為什麼設備落後、進步緩慢的ptt，還能維持領先地位，不被時代所淘汰？」網友的理由是，「因為ptt的中流砥柱是理工肥宅啊」「其他雲端系統也是有實體硬碟啊…硬碟壞就忍著吧」。

對於該不該上雲端，有些網友認為，「流量這麼大，雲端以流量計費的誰出錢啊」「因為不盈利，而雲端不便宜」「萬一雲端是中資」「雲端還有lag問題，亞馬遜什麼的機房都在海外」。

(中時電子報)