PTT為何不上雲端還在換硬碟？內行人揭原因

圖為PTT日前公告聲明，因為無法於預定時間內修好，讓網友哀號 (圖／翻攝自PTT臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

PTT是全台最大的社群網站，從日前無預警大當機後，重度使用的鄉民哀嚎崩潰，引來媒體高度關注。有網友質疑，都已經什麼年代了，PTT為何不上雲端，還在換硬碟換機器？一位內行工程師揭露，原因是不能圖利廠商。

根據《數位時代》報導，前Google軟體工程師程世嘉曾為文分析，如果PTT要放雲端，那該選擇哪一家呢？選任何一家都可能被質疑是圖利廠商，也因此PTT只能停留在更換硬碟、機器的狀態。他說， PTT就是台灣政府的縮影，它面臨跟政府組織同樣的結構性問題。

講到是否圖利廠商，政府採購法的標案設計，補助案分配，就是努力想避開圖利廠商的標籤。程世嘉指出，政府標案永遠都是最低標、最沒錢賺標。補助案也是一樣，一筆10億元的預算，是用1000家公司分個100萬元，這種思維去分配才行，但「這樣子產業會發展得起來才有鬼！」

PTT昨日已恢復作業，但下次再碰到同樣狀況，是否仍要抽插硬碟、換機器呢？網友其實也有不同看法。有網友在PTT八卦版問卦，「為什麼設備落後、進步緩慢的ptt，還能維持領先地位，不被時代所淘汰？」網友的理由是，「因為ptt的中流砥柱是理工肥宅啊」「其他雲端系統也是有實體硬碟啊…硬碟壞就忍著吧」。

對於該不該上雲端，有些網友認為，「流量這麼大，雲端以流量計費的誰出錢啊」「因為不盈利，而雲端不便宜」「萬一雲端是中資」「雲端還有lag問題，亞馬遜什麼的機房都在海外」。

(中時電子報)

文章來源：為什麼PTT這麼落後還在換硬碟換機器？怕「被」圖利！

文章來源：[問卦] 大家都雲端時代了,為什麼ptt還沒被打倒?

花蓮近海規模5.2地震 台鐵降速行… 太魯閣馬拉松 1萬2000人清晨齊跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。