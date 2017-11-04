克中俄保空優 美秘密研發下一代長程飛彈

美國已投入兩年時間，默默研發「遠程交戰武器」（見示意圖）。（美國國防部）

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中時電子報

為了力保空中優勢，美軍正在祕密研發新型空對空飛彈。這款飛彈將取代1980年代的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），用以對付超視距的敵方目標。

據《全球飛行》（FlightGlobal）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，五角大廈已默默花了兩年，研發這所謂的「遠程交戰武器」（long-range engagement weapon， LREW）。

雖然中俄的隱形戰機目前不如美國，但都在致力研發能迅速偵測並摧毀F-22與F-35戰機的飛彈。例如，俄羅斯的蘇Su-57戰機將武裝有主動電子掃描陣列尋標器的K-77M飛彈，而中國的霹靂-12D和霹靂-21型飛彈則靠沖壓噴射推進裝置，速度可達5馬赫。

為了因應與日俱增的威脅，國防承包商雷神（Raytheon）自從1980年代首度推出先進中程空對空飛彈以來，便不斷改良，最新款AIM-120D射程約達100英里（近161公里），有全球定位系統（GPS）導航，改良的瞄準能力，還有雙向資料鏈傳輸等。然而，中俄正在研發的新型空中攔截導彈射程據稱都遠超過它。

儘管做了這一切改良，先進中程空對空飛彈仍無法徹底利用近30年發展的新技術。如今空對空戰爭的新創舉之一，就是在彈頭上加裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以改善偵測力。

美國國防預算評估報告透露，一旦這款飛彈研發完成，將移交給不同的兵種。

LREW的設計與分析預定去年完成，但結果目前仍是機密。而它最重要的新性能，就是採用衝壓噴射動力與主動電子掃描陣列尋標器。當然，它在各方面都必定要比AIM-120D強，同時要能放進F-22與F-35戰機的武器艙。

(中時電子報)

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文章來源：New long-range missile project emerges in US budget -

文章來源：The Pentagon Is Working on a New Air-to-Air Missile

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