太魯閣馬拉松 1萬2000人清晨齊跑

2017年11月04日 09:52 中時 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

擁有最美賽道之稱的太魯閣國際馬拉松，1萬2000名跑者同時湧進太魯閣國家公園境內。（張祈攝）

5K迷你馬領跑員為花蓮玉里鎮的玉東國中10名田徑選手，他們也是世大運金牌選手楊俊瀚的國中學弟妹。（張祈攝）

擁有最美賽道之稱的太魯閣國際馬拉松今天上午7點在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，1萬2000名跑者同時湧入中橫公路，其中適合闔家參與的5公里迷你馬賽事，邀請世大運金牌選手楊俊瀚的10名國中學弟妹領跑。

全球唯一的「峽谷」馬拉松，是許多跑友口中的不能錯過的賽事，跑者由東西橫貫公路牌樓出發，途經亞泥鳳凰林、太魯閣大橋、蘇花公路舊線、錦文橋、中橫公路、長春祠、天祥與砂卡礑隧道，沿途風光雄偉壯麗，雖一度飄起小雨，仍不澆熄跑者熱血精神。

開辦邁入第18年的太魯閣峽谷馬拉松，今年吸引16國選手報名參加，由雲朗觀光公司三度冠名贊助，除準備2萬根香蕉及上萬顆包子供選手補充能量外，也在新城火車站前廣場舉辦「原夢市集」，招募在地商家進駐，推廣原住民手工藝品及部落美食。

雲朗觀光總經理盛治仁致詞說，經報名調查發現，太馬「資深」跑友共參加14屆賽事，也有跑有參加12個國家的馬拉松，全馬、半馬最高齡參賽者分別為76歲、75歲，集團也為這幾名特別跑者準備紀念禮品。

賽程延續往年的全程42K、半程21K、小馬12K，1萬名跑者上午7率先起跑，5K迷你馬則在7時40分於太管處旅服中心前歡樂起跑，花蓮玉里鎮的玉東國中10名田徑選手擔任領跑，他們同樣受到世大運金牌選手楊俊瀚啟蒙教練謝德川的帶領，懷抱著田徑夢的部落原住民，在太馬現場為夢想，為健康而跑，他們也誓言將來要一起完成全馬賽事。

(中時)