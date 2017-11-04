MLB》太空人返鄉慶封王 教頭高喊：我們做到了！

太空人今天回到休士頓展開封王遊行。(美聯社)

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中時電子報

太空人擊敗豪門道奇，迎回隊史55年來首座冠軍，替甫經歷哈維颶風侵襲的休士頓，注入滿滿的正面能量，這支新科冠軍隊今(4日)回到休士頓展開遊行，球迷們紛紛聚集在休士頓的街道上，歡迎他們的英雄回歸，太空人總教練辛屈(A.J.Hinch)開心高喊，「嘿休士頓，我們做到了！」

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太空人在洛杉磯拿下世界大賽冠軍後，今天返回休士頓；不少球迷在當地時間早上11點左右，就在街道旁聚集，準備迎接英雄們的到來。到下午3點左右，太空人球員總算出現，這群英雄們在休士頓遊行途中，無論街道上甚至立體停車場裡，都擠滿民眾圍觀，跟他們共享這55年來首冠的喜悅。

休士頓歡慶隊史首冠，連停車場裡都擠滿球迷。(美聯社)
街道上擠滿人潮，迎接太空人奪冠回到休士頓。(美聯社)

最後太空人抵達市政府前，由吉祥物歐比特(Orbit)揮舞旗幟，替活動揭開序幕。太空人球隊老闆跟辛屈相繼致詞，辛屈說，「別忘記當他們拿下最後一個出局時，你們身在何方。嘿休士頓，我們做到了！」市長騰納(Sylvester Turner)表示，今後美國時間10月3日，將定為當地的「太空人隊日」。

(中時電子報)

畢吉歐(左起2)和巴格威爾(左起3)2名人堂球星也一同參加遊行。(美聯社)
史普林格高舉世界大賽冠軍盃，接受球迷熱烈歡呼。(美聯社)
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