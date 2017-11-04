桃園7大花海任拍美照 網友：打趴關渡花海

2017年11月04日 10:41 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

桃園花彩節蘆竹花區奇幻又搞怪的藝術裝置，吸引遊客拍照。(圖/簡怡欣攝)

數頃繽紛花海綻放中！第三屆桃園花彩節開跑，7大花區接力登場，整個11月都能欣賞到滿遍田野的夢幻花毯。上周搶先登場的楊梅花區，在首個周末就迎來超過10萬人次參訪；今(4)日蘆竹、中壢、平鎮、圓光寺展區也正式開放，不只能欣賞美景無死角的花海盛況，還有巨型療癒貓咪、社區藝術裝置等，被網友笑稱打趴關渡花海。

中壢花區以「百萬向波」打造10公頃花海，可欣賞百日草、萬壽菊、向日葵、波斯菊同時綻放的盛況。(圖/簡怡欣攝)

蘆竹花區面積15公頃花海，沿著乾稻草舖置的田埂路探索各式農村意象裝置。(圖/簡怡欣攝)

蘆竹花區花海面積15公頃，沿著乾稻草舖置的田埂路，探索各式農村意象裝置。(圖/簡怡欣攝)

今年桃園花彩節首先開展的楊梅花區，漸層花海一登場即登上熱搜，被網友笑稱全台最美花海，可以打趴關渡花海。而位於桃園機捷A10山鼻站附近的蘆竹花區今日正式開放，主打鑽石型切割線花海，能登上觀景高台觀看15公頃花海；沿著乾稻草舖置的田埂路探索，花田內還設計多處社區居民合力打造農村、奇幻搞怪的拍照裝置，吸引不少親子到場同遊。

中壢花區找來人氣插畫「麻吉貓」擔任宣傳大使，巨型療癒貓咪慵懶躺在花毯(圖/簡怡欣攝)

位於桃園機捷A10山鼻站附近的蘆竹花區今日正式開放，主打鑽石型切割線花海。(圖/簡怡欣攝)

中壢花區以「花田童話遊樂園」為主題打造美景無死角，不怕電線桿來插花！以「百萬向波」打造10公頃花海，可欣賞百日草、萬壽菊、向日葵、波斯菊同時綻放的盛況；並找來人氣插畫「麻吉貓」擔任宣傳大使，巨型療癒貓咪慵懶躺在花毯，或以廢棄貨櫃改造「致親愛的梵谷」裝置藝術，一朵大型向日葵從貨櫃裡鑽出來，與花田景致形成強烈的對比。

圓光寺花區裡設置百隻小羊，以及充滿童話風格的大型風車。(圖/桃園農業局提供)

桃園花彩節利用休耕農地播種花卉，在秋季打造漫遊農村的浪漫花海樂園。(圖/桃園農業局提供)

此外，副展區圓光寺花區裡設置百隻小羊，以及充滿童話風格的大型風車；平鎮花區則以當地特色水塘與櫻花步道打造花海。桃園花彩節期間配合活動推出一系列結合周邊景點的小旅行，不僅帶路賞花去，也結合各區農事體驗、農場參觀、古蹟拜訪等特色景點，玩出秋日的活力在地遊。

(中時電子報)