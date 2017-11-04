美情感專家：若身邊女孩有這五種特質 別輕易放手！

2017年11月04日 10:06 中時電子報 李靖棠

據今日心理學網（Psychology today）報導，許多人感嘆好姻緣不好找，尤其在許多社會處在男女比例失衡下，更多人經常懷疑且不確定身邊的她是否就是「對的人」。美國歐布萊特學院（Albright College）心理學副教授葛溫多林（Gwendolyn Seidman）在整理眾多研究數據和調查後，對男孩們提出了一個建議，「（如果你身邊）有以下5種特質的女孩，千萬別輕易放手。」

葛溫多林認為，要能經營好長期情感關係，讓兩人彼此感到愉快和開心，這五項特質就非常重要：

一、友好、忠誠且善解人意：

擁有一個聰明的伴侶，能刺激男性不斷地挑戰自己的才智，並讓自身的心理狀態維持活躍。如果兩人又能相互坦承以對，並對你很誠實，那你找對人了。

二、與你相似度頗高：

找到一個與你相似，又能聽懂和理解你的各種小癖好，對於你說的冷笑話和段子，她都能適時地捧場，並成為你最佳觀眾。並且也願意在不需要過於聰明的時刻，與你一起犯傻。那你還等什麼？

三、認真盡責：

嚴以律己、寬以待人，對於工作、生活和情緒都能很有效地控管，成為另一半最堅強的靠山和信賴的夥伴，信任感也許是情感中最「無趣」的一個環節，但卻是兩人能否走向長久關係的一大考驗。

四、情緒穩定：

每個人在生活中都會遇到不如意和負面情緒，能有一個樂觀外向的伴侶，絕對能讓兩人的生活和情緒管理更加美好。並且在面對於瞬息萬變的世界，能夠以開放的心態接受各種新奇的事物；並且在面對爭執時，也能妥善處理。

五、對這段感情認真對待並有意長期發展：

兩個出身環境截然不同的人，在長期相處之下，必然會產生矛盾衝突，此時溝通和妥協是最終解決的良策，如果對方是個能溝通並能適時妥協的人，也能為感情長久加分。

以上五點特質，不僅僅適用於女性，如果妳身邊也有這樣的男孩，同樣也別輕易放手，勇敢地繼續走下去吧！

(中時電子報)