叩客簡訊誤傳警察 職業賭場栽在豬隊友手上

台中市警局偵八隊小隊長上月30日收到陌生訊息，疑是職業賭場叩客，立即出動偵辦破獲職業賭場。（馮惠宜翻攝）

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位於台中市神岡區大富路這棟舊式二樓住宅，大門深鎖，警方勘察後研判就是職業賭場。（馮惠宜翻攝）
警方展開攻堅，當場查獲有賭客聚賭。（馮惠宜翻攝）
警方展開攻堅，當場查獲聚賭，以及賭具和監視器主機及鏡頭，以及現金67萬1千900元等證物。（馮惠宜翻攝）

台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊李姓小隊長於上月30日收到一陌生簡訊：「今晚在台中市神岡區大富路、倒九…」，馬上警覺可能是流動式職業賭場叩客，當晚先行勘查確認後，深夜調集警力攻堅，當場查獲賭場老闆、員工以及賭客等20人，全案依賭博罪嫌移請台灣台中地方法院檢察署偵辦。

台中市警局偵八隊分隊長許晏綾指出，職業賭場為了避免遭到警方查緝，開設地點、時間有相當之不固定性，為了招攬賭客，會在開賭前把時間、地點通知熟客。可是好巧不巧，這則訊息竟然發給打擊犯罪的刑警，讓警方一舉破獲職業賭場。

許晏綾指出，該隊一名分隊長30日收到一通訊軟體陌生訊息，指稱「今晚在台中市神岡區大富路、倒九（賭博術語）…」，警覺性相當高，當晚19時前往勘察，發現該址為獨棟二樓舊式建築，約有十餘名男、女步行進入該處。

警方研判，認為此處極有可能正在開設地下賭場，為免打草驚蛇，而使犯嫌、賭客有機會湮滅證據，隨即率警集結於附近路口，伺機攻堅。

23時20分許，警方攻堅進入現場，當場查獲賭場楊姓老闆以及擔任把風監看監視螢幕暨開關賭場大門等工作的張姓員工2人、黃姓賭客等18人，並扣得骰子、竹筒骰盅、米篩、計時器、監視器主機及鏡頭，以及現金67萬1千900元，全案依賭博罪嫌移請台中地方法院檢察署偵辦。

警方指稱，流動職業賭場為牟取不法利益經常租用房屋以便更換處所聚賭，以規避警方查緝，讓嗜賭民眾沈淪，造成諸多家庭因經濟困頓而支離破碎。為有效杜絕賭博歪風，警方呼籲民眾租賃房屋時注意租屋者身分，一旦發現可疑，請撥打報案電話110檢舉。

(中時)

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