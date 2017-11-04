逃亡不理傳喚 西對前加泰首長官員發歐洲逮捕令

抗議者在巴塞隆納的市府外舉行抗議，他們手舉的標語呼籲釋放政治犯。(美聯社)

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中時電子報

西班牙法官今對加泰隆尼亞自治區前首長普吉德蒙(Carles Puigdemont)以及前4名官員發布歐洲逮捕令，因為這5人已逃往比利時、屢傳前往國家法庭作證不到，比利時檢察官將在接下來24小時研究這逮捕令。

除了普吉德蒙外，另外被發布逮捕另的人是前農業部長Meritxell Serret、前健康部長Antoni Comin、前文化部長Llios Puig，以及前教育部長Clara Ponsati。

普吉蒙德堅稱他不是為了要躲避西班牙司法而前往比利時，而是為了要向歐盟表達獨立的決心。在接受比利時電視台訪問時，他表示會和比利時司法單位合作，他也準備好要參加加泰隆尼亞下個月即將舉行的大選。

若比利時檢察官研究逮捕令後認為西班牙發布的內容無誤，將轉交給法官由他/她決定是否要逮捕普吉蒙德等5人。逮捕後比利時要在60天內將嫌犯遣返回西班牙，但如果嫌犯沒有反對，也可早點遣返。

但一國可基於擔心潛返會違反嫌犯人權，而否決歐洲逮捕令。這些擔心可包括政治、宗教、種族，以及嫌犯可能無法獲得公平審判等。

普吉蒙德等面臨的指控包括叛亂罪、分裂罪，為求加泰隆尼亞獨立而不當使用公共基金等，但叛亂罪和分裂罪不符合歐洲逮捕令遣返的條件。

目前還有8名前加泰隆尼亞官員被拘捕，巴塞隆納和加泰隆尼亞自治區等因此爆發上千人遊行，呼籲西班牙政府釋放這些官員，抗議活動已經持續到了第二晚。

(中時電子報)

文章來源：Catalonia crisis: Spain issues warrant for Puigdemont

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