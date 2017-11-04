試穿MIT防刺衣 柯文哲驚呼太誇張：刀子都彎了

柯文哲體驗防砍衣。（趙雙傑攝）

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柯文哲親身體驗防刺衣效果，也讓在場所有人見識到台灣紡織業頂尖科技。（趙雙傑攝）
台北市長柯文哲試穿防刺衣並持刀自刺，大喊刀子都彎了。（劉于翔攝）

台北市長柯文哲4日上午參訪萬華西園29服飾創作基地，當場試穿全球獨步的MIT（台灣製造）頂級防刺衣，並手持利刃往身上割刺，只見防刺衣完好無缺，柯文哲直呼「太誇張，連刀子都刺彎了！」

台北市商業處規畫的「MIT 艋舺健走活動暨參訪商圈轉型示範店家」活動，現場吸引上千位民眾熱情參與，柯文哲在工業局紡織顧問黃煌善陪同下，參觀艋舺商圈著名的西園服飾創作基地，應媒體要求穿上台覲實業公司研發的世界頂級防刺衣，並現場測試防刺衣效果，讓在場所有人見識到台灣紡織業頂尖科技。

黃煌善表示，防刺衣前後研發2年多時間，比起防彈衣具有更高層級的紡織科技，採用特殊纖維結構材質，申請到多項世界專利，包括國安局及刑事局皆有採買，而且防刺衣不單具有防割防刺功能，就連90手槍、點38手槍也打不穿，連美軍現有規格都比不上。

柯文哲表示，這是台灣科技的軟實力展現，有了這件防刺衣，以後政治人物參加重要會議都可以穿一件，防護人身安全。

台北市政府近年積極推動軸線翻轉西區再造計畫，輔導各類傳統產業店家再造，為西區商圈持續注入新活力。商業處表示，艋舺商圈從批發逐漸新增零售的銷售模式，重點發展MIT設計款服飾，強調平價路線讓民眾方便入手，就連國外背包客也常到此採買服飾。

(中時)

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