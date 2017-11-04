強化國防 挪威空軍接收首3架F-35A戰機

挪威空軍首架F-35A戰機於美國路克基地亮相。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，繼2015年挪威首架F-35A戰機（F-35 Lightning II）在鳳凰城路克空軍基地（Luke Air Force Base）亮相後，該國遂派出多名駕駛前往阿拉斯加（Alaska）進行受訓，挪威空軍已於當地時間本週五正式接收首批3架F-35A戰機。挪威擬建構一支擁有52架F-35A戰機的空軍機隊，未來將常駐於南邊的歐蘭基地（Ørland Main Air Station）內。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司先前曾承諾，將在2018年以前向挪威空軍交付6架新型F-35A戰機。

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

挪威空軍3名前往美國受訓的F-35A戰機駕駛。（圖/挪威空軍）

飛抵挪威歐蘭空軍基地的3架F-35A戰機。（圖/挪威空軍）

挪威於2008年決定投入經費採購新機，替換現役舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）。當時最大的兩家競爭者，除F-35戰機外，另一家就是由瑞典紳寶（SAAB）製造的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen），最終由洛克希德馬丁勝出，搶下高達73.7億歐元（約2,590.8億台幣）的高額訂單，52架新戰機將於2025年以前全數交付。

(中時電子報)

文章來源：First F-35 fighter jets landed in Norway on Friday

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