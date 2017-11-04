詐騙知名牛肉麵店1600萬 11名年輕車手愧對老闆娘

以一碗牛肉麵200元計算，永康街知名牛肉麵店林姓老闆娘，被騙的1600萬元，得賣8萬碗才賺的回來。(示意圖：中時資料照)

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中時電子報

台北市永康街知名牛肉麵店林姓老闆娘，今年6月遭詐騙集團假冒檢誆稱「妳涉嫌洗錢」，騙光40年積蓄1600萬元， 檢方起訴11名年僅20歲左右車手，出庭時面對林姓老闆娘低落神情，滿臉歉意，有人還向父母求救還錢，希望獲得輕判。

年近7旬的林姓老闆娘，40多年前在永康街頂下一個路邊牛肉麵攤，自此與夫婿努力打拚，後在永康街有了店面，也打響「XX牛肉麵」名號，曾在台北市牛肉麵節獲評選大力推薦，每天從上午11時開始營業到晚上9時打烊，常常座無虛席，雖生意興隆，但賺的都是辛苦錢，林女被騙後還與丈夫鬧得不愉快，畢竟1600萬元得賣好幾年牛肉麵才賺得回來。

賣了40年牛肉麵，林女好不容易存下來積蓄，卻被詐騙集團假冒檢警以「妳涉嫌洗錢」、「健保卡被盜」為由，在不到3個月就被騙走1627萬元，期間連存摺、提款卡都交給對方，共被盜領500多次，面交車手6次，直到兒女察覺有異才緊急報案，後逮補11位年輕車手。

檢警追查，透過監視器畫面比對，逮到11名年僅20歲上下車手，他們充當「檢察官」和林女面交拿錢，部份已經多次犯案，遭捕後有人緊急向父母求救，希望拿錢賠償換取輕判，檢方對11人均依加重詐欺罪起訴。

車手開庭時面對神情低落的林姓老闆娘，一頭白髮、身穿藍色花襯衫的林女，出庭面對這群騙走一生積蓄的年輕車手，心情複雜，不願回憶多談，結束後隨即與家人緊牽著手離開地方法院，

檢方對11名車手交互詰問證人，供出有上游集團在背後操控，機房就在大陸，他們只是負責取款，每次可領2%的酬勞。

(中時電子報)

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