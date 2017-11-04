MLB》韋藍德結婚缺席遊行 凱寇做這事榮耀他

凱寇(中)向休士頓球迷致詞時，不忘感謝韋藍德的貢獻。(美聯社)

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中時電子報

韋藍德(Justin Verlander)在太空人拿下世界大賽冠軍後，宣布要和未婚妻厄普頓(Kate Upton)完婚，因而缺席今(4日)太空人在休士頓的封王遊行，不過另名王牌凱寇(Dallas Keuchel)可沒忘了他，在致詞時還號召球迷錄了段影片，「讓韋藍德明白他對這支球隊的意義！」

太空人撂倒道奇奪得隊史55年來首冠，今天返回休士頓展開封王遊行，但韋藍德為了跟厄普頓完婚，缺席球隊的重要時刻。不少球迷對他這麼做頗有微詞，甚至感到難以置信，還有人酸說「韋藍德應該雇用更好的婚禮企劃」；但凱寇顯然沒怪他，致詞時還不忘榮耀韋藍德對球隊的貢獻。

「休士頓，我們竟花那麼多年才奪冠！」凱寇致詞一開始這麼說道，接著就提到韋藍德，「我們有個成員今天缺席了，但他真的做了很多，所以我需要大家幫忙，告訴韋藍德他對這支球隊有多麼重要。」聽到韋藍德的名字，球迷立即很配合的發出歡呼聲，凱寇也拿起手機紀錄這一切。

凱寇隨後感性的說，「我們很愛你們這些人，為你們而戰，我們總是並肩作戰，這次世界大賽的勝利，是我們一起贏下來的，感謝大家！」凱寇生涯前兩年大聯盟生涯，走得並不順遂，2015年奪得賽揚獎後，去年成績一度下滑，今年他重振旗鼓，這座冠軍對他來說是意義非凡。

(中時電子報)

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