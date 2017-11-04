日本牛奶包裝「缺角」藏玄機 網友驚呼：每週搶購也沒發現

2017年11月04日 11:28 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

對於熱衷日本旅遊的民眾來說，日本牛奶是赴日必喝飲品，彷彿有股魔力，天天當水喝都不是問題，除了早餐喝一杯，甚至登機前還要來上一瓶。不過，日本超商販售的牛乳包裝「缺角」，近日掀起台、日網友一波討論，驚呼原來牛奶外盒藏有玄機。

日本有網友在推特指出，鮮奶紙盒上的小缺角，其實可以作為分辨生乳100%的依據。外盒有缺角代表是100%鮮奶，沒有經過任何成份調整；沒有缺角則代表有經過成份調整的牛乳，例如低脂鮮奶、高鈣鮮奶、咖啡牛奶等加工乳品。

而這項牛奶包裝差異，其實是為了方便視障者辨識所設計，在日本行之有年，像是洗髮精與護髮乳上線條紋理、酒精性飲料的凸點、宅配送件單的缺口等都是貼心視障者的細節。

不過，日本牛奶包裝並沒有硬性強制廠商標示缺口與否，不見得每款100%生乳的牛奶盒都會有缺角，但換言之，只要有缺口，就一定是100%鮮奶。台灣有網友表示，「竟然有這種事，每週搶購也沒發現」、「以後不用一個一個拿起來看了」、「小朋友，老人家，視力不好的，都可以自己買」。

(中時電子報)