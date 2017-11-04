好文青！北捷「特製黑咖啡車廂」成為熱門打卡集散地

2017年11月04日 11:34 中時 徐力剛 /台北報導 /台北報導

特製咖啡罐把手咖啡香氣繚繞，讓人提神醒腦。（圖片提供／金車伯朗咖啡）

北捷板南線全新黑咖啡車廂，帶給乘客視覺、嗅覺雙體驗。（圖片提供／金車伯朗咖啡）

台北捷運近期搖身一變成為時下最夯打卡地點，除了運動、藝術風外，全新「咖啡風潮」刮起炫風，咖啡飄香車廂即日起至2018年1月14日止，隨機現身北捷板南線。

台北捷運禁止飲食，部分車廂竟飄起淡淡黑咖啡香氣，引起許多乘客到處找尋香氣來源，原來香味來自特製咖啡罐把手。金車伯朗咖啡打造黑咖啡車「香」，以商品「伯朗冷萃黑咖啡」為靈感，透過「香氣萃集技術」傳達罐裝咖啡也能享受猶如現煮般完美咖啡香，捷運車廂把手利用特殊萃集技術，打造類似咖啡香氛設施，握著把手就能聞到濃濃咖啡香。同步推出經典伯朗先生及造型吸管喝咖啡圖騰，提供乘客拍照打卡場景，帶來視覺、嗅覺雙體驗。

世大運北捷泳池造型車廂，吸引民眾著泳裝合影留念。（圖片翻攝自爆料公社）

兩廳院打造「行動兩廳院」車廂，廣受乘客好評。（圖片翻攝自爆料公社）

「行動兩廳院」車廂精彩演出，帶來全新音樂盛宴。（圖片取自台北市政府觀光傳播局網站）

世大運時期，北捷車廂換上全新風貌，打造籃球場、棒球場、足球場、游泳池、田徑跑道和標槍投擲場6種逼真場景。先前兩廳院歡慶30周年，以「行動兩廳院」為主題打造兩廳院縮影，將實體紅絲絨椅搬進捷運車廂，設計華麗優雅「戲劇院」、藝文氣息濃厚「表演藝術圖書館」及音樂表演藝術最高殿堂「音樂廳」，讓乘客搭車也能浸沐藝術氛圍。

近期北捷多次跨界合作，讓車廂不僅是「車廂」，結合各式主題的多樣化設施有效拉近與乘客距離，世大運期間造型車廂吸引許多民眾專程前往拍照打卡，美國CNN同步報導亦增加台灣在國際能見度。

(中時)