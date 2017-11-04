高市府反擊：柯P所說每個數據都不是事實

2017年11月04日 12:28 中時 李義

高雄市政府財政局今再度澄清，反駁台北市長柯P針對高雄市財政的批評，指「柯P所說每個數據都不是事實」，呼籲勿再以錯誤數字評論高雄。

柯P指高雄市2600億元的舉債額度，陳菊任內就用了2400億元。

高市財政局表示，高雄市目前舉債剩餘空間仍有540億元，市長陳菊11年任內舉債約1千億元，而統計至107年總預算案，陳菊市長任內償還勞健保欠費等等總計還款1208億，且高市府的舉借金額已經連續7年下降。因此，柯市長所說的每一個數據都不是事實，卻引用錯誤的數據，傳播偏頗的評論。

財政局說，台北市人口268.2萬，高雄市人口277.6萬，高雄市人口比台北市多9.4萬；高雄市面積2951平方公里是六都最廣大，亦是台北市面積271平方公里的11倍，城鄉綜合治理的任務相較台北市更複雜許多，常理而論，要照顧的人口及面積大，不是應該獲配較多資源？現況卻是「北市統籌款比高市多120億」。

不僅是今年台北市比高雄市多了120億，就算比較過去幾年，每年台北市也比高雄多拿了超過100億以上，這是長久以來統籌分配稅款分配公式的不公。

財政局還說，過去建設資源也獨厚台北，軌道總建設經費高達1兆元，14條捷運路線加5條興建中。這些都墊高首都先天的優勢，但這樣的優勢主要是國家資源傾斜所致，並非單一市長所努力獲致，坐擁這樣的資源更不應該打擊其他的縣市。

(中時)