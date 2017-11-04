許老三扯同學頭髮 小S親自道歉還要女90度鞠躬

2017年11月04日 11:33 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

小S近來帶著三個寶貝女兒登上VOGUE最新一期雜誌，大談母女情，三個女兒和她相處就像朋友，不過聊到犯錯，小S卻相當謹慎，她在訪談時透露曾告訴許老三若在學校被欺負一定要說，沒想到最後卻是收到許老三欺負同學的消息，這讓小S相當抱歉，親自一一致電給同學家長道歉。

小S這回在訪談中聊到對三個女兒的看法，包含小孩子很愛跟她分享考試太爛的問題，但她告訴女兒們「我從來不會用分數去評價你們，只會用你們的人品，所以你們今天就算考了一百分，但是是一個死孩子的話，我也不要啊！」不過女兒反問她「如果考15分呢？」小S還豁然笑稱「我會馬上放鞭炮，這麼多選擇和是非題，居然只猜到15分，應該很難吧？」

雖然女兒們都很乖巧，但小S其實也很擔心她們在學校被霸凌，因此有強調如果有任何不舒服的事情，回家一定要告知；沒想到最後小S收到許老三午休不睡覺、拉同學頭髮，拿蠟筆畫人家本子，甚至在校車上要隔壁小朋友幫忙扣安全帶，自己卻白目按開，一來一往讓對方指甲都刮傷。小S得知後要到每位家長的電話，親自一一致歉，直言「我家的寶貝是我的寶貝，如果她被欺負我一定會很生氣，而你們的寶貝也是你們的寶貝，我不允許我的女兒讓你們心疼，所以這個歉我一定要道！」

小S走恩威並重路線，她先是溫柔勸導許老三，但也嚴厲地告知「如果妳再讓我知道妳欺負別的小朋友，妳就要給我九十度鞠躬，跟他說對不起，妳現在給我說一次，要雙手貼著大腿，九十度鞠躬說對不起。」不難看出她對小孩的家教上十分要求。

(中時電子報)