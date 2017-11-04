MLB》季後賽近乎無敵 前田健太失冠感性PO文

2017年11月04日 11:40 中時電子報 蔡銘仁

道奇季後賽能一路挺進世界大賽，前田健太的貢獻功不可沒，他生涯第二度於大聯盟打季後賽，轉以牛棚之姿登場，9場出賽僅1場失分，表現近乎完美，在道奇錯失冠軍後，他昨透過IG感性發言，直言世界大賽的初體驗，帶給他至今從未有過的緊張感，「身為一個球員跟投手，今年真的成長很多！」

前田本季擔任先發投25場，戰績12勝6敗、自責分率4.35，各項成績幾乎都有退化，尤其每9局挨轟數更從去年的7.7支，升高到8.1支。不過前田更大的問題，是屢屢無法投滿標準的6局；資料顯示，他今年先發僅6場有完成6局的投球工作。

前田先發屢出狀況，不過中繼表現不俗，投4場自責分率2.25，也讓道奇季後賽決定讓他從牛棚出發。前田也沒讓教練團失望，國聯分區系列賽到世界大賽，前田前7場出賽共投9局，僅被打2安無失分，自責分率是完美的0，直到世界大賽第五戰被艾爾圖維(Jose Altuve)轟全壘打才破功。

前田總計中繼9場，戰績2勝0敗、自責分率0.84。他未能助道奇奪冠，昨在IG發文寫道，「2017年球季結束了，首次在世界大賽投球，我感受到前所未有的壓力跟緊張，身為球員跟投手，這是成長很多的一年。我想拿冠軍的慾望變得更強，明年也會努力朝這目標邁進，感謝所有人，我會變得更好！」

(中時電子報)