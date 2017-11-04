開槍誤殺勸架堂姪女 嫌犯逃亡19天被逮

王姓男子槍殺堂姪女，逃亡19天後，3日被捕、4日移送南投地檢署。(沈揮勝攝)

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查獲的凶槍與子彈。(沈揮勝攝)
王嫌在台中市被捕。(沈揮勝翻攝)

發生在10月16日深夜，魚池鄉60歲王姓男子槍殺堂姪女案，凶嫌在警方堅壁清野、嚴密監控下無處藏匿，2日到兒子台中租屋處投靠，南投縣政府警察局刑警大隊及集集警分局偵查隊第一時間掌握訊息，埋伏近30小時後於3日近午將他逮捕，4日依槍砲及殺人罪嫌移送法辦。

王嫌被捕後，對一時情緒失控開槍誤殺42歲的堂姪女感到自責，但對自己做錯事坦然面對；他說，心裡老早已有打算：「從有中華民國關到沒有中華民國也認了！有什麼好怕？」

不過對其23歲兒子因「收容」他而需面對藏匿人犯罪的法律制裁，他甚為牽掛，一直交代兒子找個正當的工作、當個普通的上班族，不要學老爸混江湖。

集集分局分局長廖志明表示，該案上月16日發生的第一時間，警方立即成立專案小組積極追緝，先是在埔里找到其銀灰色豐田箱型車，並持續觀看、分析遠端監視系統錄影帶，發現他在埔里躲藏幾天後，搭計程車到台中藏匿。

警方清查其人脈及親友關係，發現他猶如孤狼，各個可能投靠點先埋伏、再切斷；最後堅壁清野的策略奏效，2日凌晨掌握到他前往兒子在台中市文心路4段1幢大樓的20樓租屋處藏匿，隨即調派分局3個小隊、刑大1個小隊、保安及霹靂小組約20人布署。

考量嫌犯身懷槍枝，且樓高20層，強勢攻堅可能引發自戕或跳樓等後果，警方排班監控20多小時後，利用其子外出購物機會先將他控制，隨即開門壓制。過程中，王嫌的兒子一直向警方喊說：「我爸身體不好、他身體不好，不要壓那麼重！」

警方在王嫌藏匿處搜出1把短槍，以及9mm子彈14發，槍枝外型研判為金牛座式改造手槍，子彈火藥亦疑似為改造填充。槍枝來源，王嫌推說式幾年前不明人士購買，作為防身之用。

至於開槍動機，王嫌供稱肇因賴姓外甥女離婚後帶2個孩子及趙姓男友長住外公家，因與他住隔壁，孩子經常吵嚷他受不了而時有爭執；案發當晚酒後爭吵，持槍想嚇唬賴女，王姓姪女出來勸和，卻情緒失控誤扣扳機，才釀成大禍。

廖志明表示，案情與部分細節仍需釐清，尤其槍枝來源交代不清，更需追究徹查。凶嫌依槍砲及殺人、其子依藏匿人犯罪嫌移送南投地檢署偵辦。

(中時)

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