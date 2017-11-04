陸漁船越界「搶魚」 金門海巡破浪圍捕

大陸漁船「閩龍漁09763號」越界搶魚，海巡幹員冒著惡劣海象登船取締。（金門海巡隊提供）

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500噸級「台中艦」進駐金門，協同金門海巡執行掃蕩任務。（金門海巡隊提供）
海巡署特勤人員跨海支援，目標鎖定越界作業的大陸漁船。（金門海巡隊提供）
越界作業陸船和船員留置調查中，面臨新台幣30萬元起跳的罰款。（金門海巡隊提供）

金門海域進入黃魚、鯧魚等高價魚類的捕撈季節，大陸漁船以船團組合方式越界「搶魚」，專案支援的海巡署特勤幹員協同金門海巡隊出海掃蕩，昨晚在猛虎嶼海域逮捕1艘來自漳州龍海市的鐵殼船，連同船上5名船員押回留置調查，將面臨新台幣30萬元起跳的罰款。

海巡署為打擊越界捕魚的大陸船團，在本月2日自台灣派遣海岸總局特勤隊、中部地區機動海巡隊500噸級「台中艦」及1艘台南海巡隊100噸級巡防艇進駐金門，協同金門海巡隊執行「護永專案」掃蕩任務。

海巡署掌握大陸漁船利用惡劣海象集體入侵的特性，預先在復國墩、大岩嶼及小金門海域部署多艘巡防艦艇。昨天下午3時許，大陸鐵殼船開始集結，並以分頭流竄方式試圖強闖金門海域，但遭到編隊執勤的海巡1艦3艇有效阻擋和驅離，始終無法突破防線，追逐過程有如一場「海戰」。

迄夜間8時50分許，1艘「閩龍漁09763號」鐵殼船在夜色掩護下，強行闖入猛虎嶼海域佈放流刺網，經我方巡防艦艇廣播制止無效，隨即展開追捕，在浪高約2-3公尺的惡劣海象下，以近10節的速度強靠「閩」船，讓身手矯健的特勤隊員成功跳登，並迅速控制船上5名船員。

海巡指出，遭查扣的「閩」船來自大陸龍海市浮宮鎮，為50餘噸級鐵殼船，5名船員依違反「兩岸人民關係條例」留置調查中，未來將面臨高額罰款及網具全數沒入之處分。

(中時)

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