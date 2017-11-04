台南民宅失火 警勇救4受困學生

2017年11月04日 12:01 中時 曹婷婷

台南市永康警分局復興派出所副所長林璟翔、警員謝尚恩深夜巡邏，接獲復興路巷弄民宅火警，立即通報消防隊並駕車急速趕往，進門查看發現1樓室內停車空間疑似電線走火，屋內4名學生受困，見住戶1樓有滅火器，趕在火勢蔓延前撲滅，住戶們逃過火劫，頻向警稱謝。

警方指出，當晚獲報復興路有民宅失火而趕赴現場，發現是1棟透天住宅的1樓室內停車處傳出爆裂聲響及濃煙竄出，住戶在房間聞到濃煙，驚覺樓下失火，焦急逃生至陽台等待救援。

林、謝當場除了管制周遭圍觀群眾外，進一步詢問受困學生有無大門鑰匙，以便開啟大門方便救火，2樓受困住戶立刻將手上鑰匙丟下，林員開啟大門觀察火勢後，發現疑似是電線起火並開始燃燒，而旁邊有停放機車等物，若不緊急撲滅，恐擴大火勢。

所幸，副所長林璟翔十分機警，看到裡面角落處放有滅火器，迅速入內取出並朝起火處噴灑，順利將火勢撲滅，過程中還被濃煙嗆到幾口，隨後119消防隊到場勘查火場，研判疑似電線走火引發火警，要求屋主將1樓火場電源關閉並重新檢視，以防意外再次發生。

儘管打火非警察職責，但2名員警持同理心迅速到場處置，並冷靜機警作為，避免火勢擴大造成更多災害，讓受困住戶欽佩警方的勇敢，直呼勇警，紛紛表達敬意。

(中時)