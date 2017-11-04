迎接川普特殊安排 港媒：習近平將於故宮設宴款待

2017年11月04日 12:13 中時 楊家鑫

美國總統川普將於下周訪問北京，大陸外交部副部長鄭澤光日前表示，將安排兩國元首進行小範圍、「非正式互動」。香港《明報》4日引述消息披露，大陸國家主席習近平將於故宮建福宮設宴接待川普，還將在乾隆書房三希堂茶敘。若安排最後成事，將超越前任歐巴馬訪北京時的「瀛台夜話」。

大陸官媒新華社4日報導稱，大陸外交部副部長鄭澤光3日在北京舉行中外媒體吹風會提到，中方將為川普總統提供熱情周到的接待，舉行全套國事活動，並安排兩國元首進行「小範圍、非正式互動」。

事實上，北京駐美大使崔天凱此前也曾表示，將以「國事訪問+」的規格進行接待川普，除了國事訪問的規定動作，還會有一些「特殊安排」。

香港《明報》4日引述故宮消息人士披露，習近平將於故宮建福宮設宴接待川普，還將在乾隆書房三希堂茶敘。據悉，故宮建福宮由香港恒隆集團主席陳啟宗捐款重建，2008年曾經接待過美國前總統老布希夫婦和前國務卿季辛吉。現屬故宮禁區，只限特殊外交用途。消息人士稱，該區域未來也不會開放。

報導稱，中共中央辦公地中南海也是故宮建築的一部分，歐巴馬2014年曾在蓬萊閣香扆（音乙）殿與習近平晚餐，但從紫禁城建制看，位於內廷「核心」的建福宮級別遠高於用於休憩遊玩的瀛台。

報導稱，將設茶敘的三希堂是乾隆的書房，雖然地方不大，但與旁邊的「勤政親賢殿」相連，「意義不言自明」。

上海《澎湃新聞》引述中國社會科學院美國研究所副所長倪峰指出，美國總統訪華時，通常要到標誌性地點留影，顯示自己「到此一遊」。倪峰認為，10月10日，川普在白宮會見季辛吉，川普可能聽取過季辛吉的建議，要表現出對中國歷史的敬佩。

(中時)