英媒列必去台灣10大理由 玩法超道地

2017年11月04日 12:32 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

英媒刊載「為何要去台灣的10大理由」。(圖/擷自倫敦標準晚報)

如果要推薦外國遊客遊台灣，大家會介紹哪些特色玩法？英媒「倫敦標準晚報(London Evening Standard)」今(4)日刊載「為何要去台灣的10大理由」一文，羅列台灣道地小吃與玩法，從珍奶、滷肉飯、逛夜市、泡溫泉到釣蝦，介紹全球旅客24小時暢玩台灣，認識台灣的多元樂趣。

文中必去台灣的第一大理由，就是逛夜市和品嘗街頭小吃，光是台北市就有超過10個夜市，當中美食蛋黃芋餅、豆花、蚵仔煎及滷肉飯都是不可錯過的美味。另國民美食牛肉麵、傳統早餐豆漿油條、珍珠奶茶、台灣茶館也是必吃美食體驗。

且台北建築也是一大特色，有著名台北101大樓、總統府和圓山大飯店，融合現代及傳統之美；亦或前往大稻埕體驗台北老風光，探索乾貨及中藥一條街的老街區。當然，若想在台北尋求片刻寧靜，到北投泡溫泉、象山健行及河濱騎自行車都非常方便。

不只上述美食與玩法，文章也推薦釣蝦、華西街蛇湯等，對外國遊客來說絕對是難得的體驗。英媒刊登的台灣10大特色玩法，就連台灣人也驚嘆道地；而這其實是請來英國當地的台灣餐廳「許儒華苑」、也是英國知名刈包店BAO創辦人撰文，介紹台灣最道地玩法，讓全球遊客認識台灣的多元樂趣。

(中時電子報)