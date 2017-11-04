行動化學車散播「幸福彩鹽」 師生驚呼連連

2017年11月04日 13:51 中時 葉書宏

新北市教育局在深坑國中舉辦「行動化學車，化學遊樂趣成果發表會」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局在深坑國中舉辦「行動化學車，化學遊樂趣成果發表會」，由教育局專門委員顧燕雀及淡江大學王伯昌研發長帶領現場160位師生一起玩化學，透過動手進行「幸福彩鹽」實驗，經由教授的講解與神奇的化學變化，讓生活中不起眼的各種鹽類，瞬間化成五彩繽紛的彩鹽，全場師生驚呼連連，深坑國中更結合師生共同設計16個科學攤位，除了開放全校師生體驗，更邀請鄰近的深坑國小及石碇國小的學弟妹們一起來玩科學。

教育局專門委員顧燕雀指出，新北市推動「新北五科星-科研、科普、科創、科遊、科演」整合計畫，以「院校協作」、「館校合作」方式與淡江大學科學教育中心合作推動新北科學教育，將3.5噸的貨車改造成行動化學館，搭載化學實驗室模型，走訪新北各地的學校。

行動化學車100年迄今已邁入第6年、累積上萬公里的里程，每年推陳出新設計不同的實驗主題，充實且豐富的實驗深受學生的喜愛及師長的好評。總計新北市已經有超過5,000名的學生透過化學行動車，完成各種實驗課程，經由現場的表演與故事解說，踏入令人著迷的化學世界，每當化學車到訪，學校師生總是全體動員參與。

八年級陳允璇同學開心地指出，當看到幸福實驗的彩鹽緩緩倒入瓶中，瞬間很感動，體會到台上的來賓希望為我們注入學習的新色彩與新知識的心情。鄭茹云同學說，沒想到不起眼的鹽與粉筆灰，竟然可以把化學易藝術做結合成為瓶子裡的奇妙藝術品，真是太神奇了。

教育局也將於12月3日搭配新北耶誕城活動，辦理「跟著科寶科妞耶誕同樂趣」科教嘉年華，共計54個攤位，將以科學活動揭開序幕，淡江大學的「化學遊樂趣」團隊也將準備許多有趣的實驗，邀請新北市民當天來到市民廣場一起「玩化學」，共同體驗神奇的科學實驗。

(中時)